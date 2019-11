Răsturnare de situație în cazul Caracal! Noul avocat al familiei Luizei Melencu face acuzații grave. Ce s-a “pierdut” din dosar

Familia Luizei Melencu și-a luat încă un avocat. Până acum, cazul a fost reprezentat de Tonel Pop, căruia i s-a alăturat Carmen Obârșanu, ce vine cu acuzații grave. Noul apărător susține că s-a ”pierdut” ceva din dosar.

Cazul Caracal. Noul avocat al familiei Luizei Melencu face acuzații grave

Monica Melencu, mama Luizei, și-a luat încă un avocat. Până nu de mult, Tonel Pop, care a reprezentat PSD în diverse cauze, a fost reposabil pentru ”mersul” lucrurilor. Acum, i se alătură Carmen Obârșanu, unul dintre cei mai cunoscuți avocați din Timișoara. Obârșanu este cea care a făcut plângere penală pentru finanțarea Politehnica Timișoara, acuzând ilegalități.

Deși blamată la acea vreme, a avut câștig de cauză, recent, când Curtea de Apel Timișoara i-a condamnat pe fostul primar Gheorghe Ciuhandu și pe alți angajați din Primăria Timișoara la închisoare cu suspendare și a dispus să plătească prejudiciu. Săptămâna precedentă, avocata, împreună cu Monica Melencu, au fost prezente în emisiunea lui Victor Ciutacu, difuzată pe România TV, unde Obârșanu a acuzat că nu are permisiunea să vadă tot dosarul, pe motiv că ar fi trimis în instanță. Aceasta a menționat că are dubii mari cu privire la unele volume din dosar.

Noile detalii

După ce familia Luizei Melencu a cerut procurorilor să îi permită să analizeze dosarul, rudele Alexandrei Măceșanu au ajuns din nou în fața anchetatorilor. Familia dorește să facă o nouă cerere specială la DIICOT pentru a afla ce s-a întâmplat cu fiica lor.

De altfel, noul avocat al familiei Melencu susține că în dosarul care i-a fost pus la dispoziție nu există nicio probă împotriva lui Gheorghe Dincă și că ultimele acte atașate sunt de la începutul lunii august. Obârșanu nu exlude posibilitatea, în aceste condiții, să ceară recuzarea procurorului de caz.

„Nu sunt probe. Îmi aduc aminte că am văzut la televizor acel filmuleț cu Luiza, în niciunul din dosarele 1-7 nu apare acel film. Nu numai că nu sunt probe care să arate răpirea ei, dar nu sunt probele care au fost prezentate în media. (…)

Să nu ne împieteze dreptul la a vedea dosarul, de a vedea probele, dar să fie probe, nu maculatură, pe care ne-au prezentat-o vineri (procurorii DIICOT – n.r.), când am venit cu doamna Melencu. Practic, vineri ni s-a prezentat o maculatură, cu acte lipsă, scoase din dosar, chiar dacă am stat în acea cameră de anchetă și am citit, eu vă spun sincer că ceea ce am găsit acolo pur și simplu nu m-a îngrozit ca și duritate a probelor, ci ca… apă sfințită. Am găsit acte, cele mai recente acte întocmite de procurori sunt din 1 august. Deci niciun fel de acte în afară de cele efectuate de către DIICOT Craiova”, a declarat Carmen Obârșanu, avocata familiei Melencu.