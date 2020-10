Răsturnare de situație. Ce a spus Dan Bittman după scandalul de săptămâna trecută

Dan Bittman se află în centrul unui uriaș scandal după un mesaj anti-mască. Artistul a contestat vehement restricțiile și s-a declarat convins că numărul persoanelor infectate cu noul virus este ”scos din burtă”, chiar dacă testări se fac. Mai mult, săptămâna trecută, când autoritățile ne înștiințau, prin intermediul unor mesaje de informare RO Alert, că evenimentele declanșate de pandemie ar putea întrece orice așteptări negative în țara noastră, acesta își chema prietenii la terasă. „Gândiți cu mințile voastre”, afirma starul rock într-un interviu pentru Antena 3. „Nu era un îndemn la revoltă”, spune acesta, în cel mai recent interviu, acordat pentru Click.

Prima reacție după iureșul mediatic. Dan Bittman: E o părere pur personală/ Mesajul de pe Facebook nu era un îndemn la revoltă

Dan Bittman a acordat un interviu pentru Gândul, unde s-a declarat sceptic cu privire la statisticile oficiale prezentate de autoritățile din România în legătură cu numărul de noi cazuri de COVID-19. La scurt timp, după ce populația țării a primit mesaje de informare prin sistemul RO Alert cu privire la evoluția negativă a pandemie în țară, Bittman a postat un mesaj pe pagina sa de socializare în care își chema prietenii la terasă. S-a ținut de cuvânt și a ieșit, drept dovadă și fotografia de mai jos, surprinsă de fotoreporteri.

„Nu e de ajuns minciuna Covid, acum trebuie să suport și alertele astea penibile și mincinoase pe telefon! Când ieșim băieți și fete?!”, scria artistul pe Facebook, pe 20 octombrie.

A urmat iureșul mediatic, potolit acum de vedetă. „Da, am ieșit. Am purtat mască până sus la terasă și a fost ok. Mesajul de pe Facebook nu era un îndemn la revoltă. Eu continui să-mi duc viața normal, respectând regulile, însă mi se par absurde. E o părere pur personală, nu rog pe nimeni să mă creadă sau să-mi urmeze exemplul”, a declarat el pentru sursa numită anterior.

Solistul trupei Holograf este de părere că virusul nu atacă numai în baruri, cluburi și restaurante, ci peste tot: „Când văd aglomerația la metrou, când am văzut astă vară aglomerația de pe plajă, cu oameni fără mască și fără distanțare… ar fi trebuit să fim toți morți până acum. Dacă oamenii ar sta puțin să judece cifrele, s-ar lămuri”.

Acesta mărturisește că are considerație pentru medici, provenind dintr-o familie care a învățat tainele acestei meserii, dar că ceea ce se întâmplă acum este mai mult politică: „Eu de mic am fost învățat să mă spăl pe mâini, să am niște reguli de igienă, pe mine pandemia asta nu m-a învățat nimic nou. Doar pun mască, acum, și respect legea. Însă rămân la propriile convingeri”.

După controversatele sale declarații, medicul Adrian Streinu-Cercel a spus că nu este momentul pentru astfel de discurcuri dezbinatoare.

Părerea lui Negru: „Postarea asta nu e pro sau contra Bitman! E despre «mânuţele in aer»….”

Dan Negru și-a exprimat părerea cu privire la declarațiile lui Dan Bittman. Prezentatorul Antena 1 afirmă că marii soliști rock au avut mereu opinii controversate. Acesta a marcat că nu s-a poziționat nici de partea artistului, nici contra lui.

„Rockul a avut mereu opinii! Bune, proaste, nu contează… Pentru că a fost o opinie, «God Save The Queen»a lui Sex Pistols a fost interzis de însăşi bastionul libertăţii: BBC! Nu mi-aş imagina U2, Bob Dylan, Rolling Stones, Beatlesii, fără opinii.(…)Showbizul românesc e fără opinii. E despre Sala Palatului şi «mânuţele in aer».

Aşa cum Annie Lennox sau Bon Jovi au contrazis-o pe Madonna, tot aşa nimeni din showbiz-ul românesc nu a avut vreo părere despre Bittman. Pro sau contra. Pentru că showbiz-ul românesc e despre «hai, mânuţele in aer». Postarea asta nu e pro sau contra Bitman! E despre «mânuţele in aer»….”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.