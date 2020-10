Medicul Adrian Streinu-Cercel, replică dură la acuzațiile lui Dan Bittman cu privire la faptul că „numărul cazurilor de COVID-19 este scos din burtă”

Dan Bittman, îndrăgitul solist al trupei „Holograf” s-a remarcat în aceste zile prin revolta sa vizavi de sistemul medical românesc și de asemenea, vizavi de numărul cazurilor de COVID-19, pe care le consideră false. La puțină vreme după ce a acuzat autoritățile pentru restricțiile prea dure și injuste, managerul de la „Matei Balș” a venit cu explicațiile de rigoare, contracarându-l pe cântăreț.

Dan Bittman a acuzat puternic autoritățile în această perioadă, atrăgând atenția presei, cetățenilor, dar și medicilor, care nu au lăsat lucrurile așa. Cântărețul a avut mai multe intervenții în care s-a plâns despre restricțiile mult prea dure adoptate de autorități. Acesta nu a negat existența și pericolul virusului, însă a susținut ideea ca “oamenii să gândească cu mintea lor”, protejând-se independent, fără a fi constrânși de legi.

Totodată, Dan Bittman a afirmat pentru Gândul Live că toate aceste alerte pot fi privite și ca pe o conspirație pentru a fructifica afacerile cu dezinfectanți, măști și echipamente de protecție.

Cu privire la numărul cazurilor, cântărețul susține că „este scos din burtă”, în ciuda faptului că se fac testări.

În cadrul aceleiași intervenții, Dan Bittman a afirmat că nu mai dorește să mai trăiască în asemenea condiții de restricție și minciună și preferă să moară de COVID-19.

În replică, medicul Adrian Streinu-Cercel, lezat de afirmațiile cântărețului, a explicat că testările sunt făcute și raportate corect, însă este mai usor să luăm totul în derizoriu. Acesta a explicat chinul prin care trec medicii și a făcut apel la responsabilitatea și empatia cetățenilor.

“Oamenii ies toţi din ture, astfel încât unii încep să plângă în momentul în care ies din acele costume nenorocite ca de pinguini. Imaginaţi-vă ce înseamnă să stai şi să consulţi în acel costum. Este uşor să punem sub semnul întrebării absolut orice. Ce vreau să remarc este că ar trebui să ne unim în această problemă”, a spus medicul Adrian Streinu-Cercel la Antena 3.

Managerul de la “Matei Balș” a dat asigurări că testele sunt realizate corect, iar rezultatele sunt adevărate, datorită aparaturii performante dezvoltată în timp.

„Din punct de vedere tehnologic, Matei Balş a fost singurul institut din România care în februarie a putut să pună la dispoziţie pe platforme PCR modalitatea de determinare a acestui virus şi asta am făcut-o cu pregătiri cu mulţi ani în urmă.

Încă din 2006 ne-am pregătit, am construit un laborator de genetică moleculară, adică am făcut lucruri, nu am stat să vină cineva din Guvern să ne spună ce să facem şi cum să facem. (…)

Nu există niciun fel de dubiu. Problema apare, însă, la modalitatea în care se recoltează din nasul pacientului, ca să spun aşa. Dacă iei din vârful nasului, nu o să obţii mare lucru, dar dacă iei exact aşa cum scrie la carte, atunci testul este corect, cu maximă marjă de sensibilitate” a mai precizat medicul Adrian Streinu-Cercel.