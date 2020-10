Dan Negru, reacție uluitoare la adresa lui Dan Bittman. Nimeni nu se aștepta să zică asta

Dan Negru și-a exprimat părerea cu privire la declarațiile lui Dan Bittman despre pandemia de COVID-19. Prezentatorul Antena 1 spune că marii artiști rock au avut mereu opinii controversate, cu precizarea că nici nu îi ia apărarea cântărețului, dar nici nu se situează contra lui.

Dan Bittman a oferit un interviu pentru Gândul unde s-a declarat sceptic cu privire la statisticile oficiale prezentate de autoritățile din România în legătură cu noile cazuri de COVID-19, fiind convins că numărul persoanelor infectate cu noul virus este ”scos din burtă”, chiar dacă testări se fac. El a menționat că, în situația în care se va infecta, se va trata cu aspirină, precum un amic din Statele Unite ale Americii. Artistul a declarat și că nu își mai dorește să mai trăiască în pandemie.

„Da. Numărul (n.r. – de cazuri de COVID-19) e scos din burtă. Testări se fac, dar sunt adunate și acelea. În primul rând e miza să existe starea asta în care se pot achiziționa tot felul de drăcii fără licitație și poliția e mulțumită că e lumea liniștită. Unii stau acasă, primesc o parte din salariu.

Dacă ies pozitiv, mă tratez. Un prieten din SUA a stat o săptămână în casă, s-a tratat de Covid cu aspirină și i-a trecut. Tuturor ne e teamă, pentru că s-a inventat un dușman invizibil. Ne e frică de moarte. Mâine o să pună pe clanță o chestie ca să o iau. Mă spăl pe mâini, așa am fost învățat.

Am gura spurcată și îmi permit să spun orice. Să mor și eu de Covid, să dea Dumnezeu. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiții degradante. Nu se poate așa ceva, este prea mult. Trebuiau făcute zece spitale adevărate, pline de echipamente. Dacă tot dați banii”, sunt declarațiile lui Bittman.

„Postarea asta nu e pro sau contra Bitman! E despre «mânuţele in aer»….”

Dan Negru și-a exprimat părerea pe rețelele de socializare cu privire la declarațiile artistului. Vedeta Antena 1 mărturisește că marii soliști rock au avut mereu opinii controversate, însă e de părere că showbizul românesc este plin de artiști ”fără opinii”, indiferent dacă sunt bune sau rele. Acesta a precizat că nu s-a poziționat nici de partea lui Bittman, nici contra lui.

„Rockul a avut mereu opinii! Bune, proaste, nu contează… Pentru că a fost o opinie, «God Save The Queen»a lui Sex Pistols a fost interzis de însăşi bastionul libertăţii: BBC! Nu mi-aş imagina U2, Bob Dylan, Rolling Stones, Beatlesii, fără opinii. Despre asta e rockul! Pe tricoul lui James Hetfield de la Metallica scrie : «Trăiesc, nu doar exist» şi declaraţiile politice controversate ale lui Bono au dat multe breaking news-uri.

Madonna a pus pe jar America când a postat in vară pe Instagram o teorie a conspiraţiei legată de vaccin şi Annie Lennox de la Eurythmics i-a răspuns dur lansând o polemică in showbizul american. Unii cred, alţii nu! Ştiu, America e altă ligă, dar uitaţi-vă atunci la showbiz de lângă noi, ticsit de opinii: ungurii au trupe rock-politice (Karpatia e interzisă în România şi Slovacia), sârbii cu Bora Dordevic de la Riblija Corba sau cu Bijelo Dugme au stârnit multe controverse sociale.

Showbizul românesc e fără opinii. E despre Sala Palatului şi «mânuţele in aer». Aşa cum Annie Lennox sau Bon Jovi au contrazis-o pe Madonna, tot aşa nimeni din showbiz-ul românesc nu a avut vreo părere despre Bittman. Pro sau contra. Pentru că showbiz-ul românesc e despre «hai, mânuţele in aer». Postarea asta nu e pro sau contra Bitman! E despre «mânuţele in aer»….”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.