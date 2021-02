Ramona Gabor a spus adevărul despre iubitul ei. Are sau nu are un partener?

Ramona Gabor este o femeie curtată, iar câtă vreme am avut-o lângă noi știam ce face, însă de când se află în Dubai nu am mai prins o fărâmă din viața sa sentimentală. Cert este că a rămas una dintre cele mai dorite reprezentante ale sexului frumos. Modelul a dat acum cărțile pe față și, fără să nege că iubește pe cineva, a explicat că preferă să se bucure în secret de relația pe care o are.

Ramona Gabor, declarații despre iubit

„O viață intimă privată este o viață fericită. Am mai spus-o: nu voi posta niciodată imagini cu un bărbat dacă acesta nu îmi este soț și, poate, nici atunci. Am învățat că este foarte frumos să iubești și să fii iubită fără ca cei din jur să te judece pe tine sau să îți judece relația. Voi răspunde bucuroasă la orice altă întrebare cu excepția relației mele, această chestiune mă privește doar pe mine, familia mea și prietenii apropiați”, a declarat Ramona Gabor.

Prin ce schimbări a trecut viața ei de când a părăsit România

„Am revenit în decembrie pentru că mi-am dorit să petrec sărbătorile cu familia mea din Bacău și acum am revenit din nou, pentru că mă interesează, fiind atât de mult plecaă din țară, să văd cum este piața aici din punct de vedere al afacerilor. Mă gândesc că România are foarte mult potențial și îmi doresc foarte mult să devin o femeie de afaceri de succes.

Am început și în Dubai, iar acum vreau să mă extind cât de mult pot și să investesc nu doar în România, cât și în întreaga Europă, și în Emiratele Arabe, și în Los Angeles. Așa cum ziceam, vreau să văd potențialul fiecărei piețe. Aici cred că sunt foarte interesată de construcții, deși sunt o necunoscătoare în domeniu. Dar sunt convinsă că orice se poate învăța atât timp cât îți dorești. Eu am venit rar la televiziune.

E a treia oară în șase ani când sunt într-un platou. Acum cam șase-șapte ani am renunțat la România, viața de aici, la showbiz și m-am dus să mă realizez. Nu mi-a fost atât de greu să mă realizez acolo precum mi-a fost când am plecat din Bacău, un oraș mic, și am venit în București, unde am luat viața în piept”, a declarat modelul într-un interviu din 2018 pentru Antena Stars.