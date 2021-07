Ramona de la Clejani, mesaj disperat în fața Mirelei Vaida. Ce i-a făcut Viorica: ‘Le convenea când cerșeam’

Ramona de la Clejani, fiica lui Ioniță de la Clejani, susține că este terorizată de Fulgy, fiul lui Ioniță de Clejani, și fratele ei vitreg. Astăzi, aceasta a mers la Poliție ca să ceară ordin de protecție împotriva acestuia, după ce i-ar fi trimis mai multe amenințări repetate.

Ramona de la Clejani a venit la Acces Direct, disperată că copiii ei ar putea păți ceva, după ce fratele ei vitreg, Fulgy, a terorizat-o cu mesaje de amenințare pe rețelele de socializare și telefoane. De altfel, artista susține că totul a început în urmă cu mai bine de o lună, când în presă a apărut un articol în care exista și un colaj cu cei doi, fapt despre care Ramona crede că a fost declicul de la care s-a pornit acest scandal. Aceasta a făcut apel la autorități pentru a o proteja și de depus plângere penală pe numele fiului lui Ioniță de la Clejani.

”Ma doare, am tacut o luna de zile. S-a deschis un dosar penal impotriva lui, pe baza amenintarilor. Am cerut si un ordin de restrictie. Nu mi-e teama pentru mine, ci pentru familia mea. Mamei i-a fost rau. Nu am dormit, nu am mancat. Vreau sa se faca lumina, de ce nu merge sa fie internat? El nu a fost internat, a fost ținut undeva departe ca sa se linisteasca apele”, a dezvăluit Ramona, declarându-se de-a dreptul înspăimântată de ceea ce trăiește în ultima perioadă.