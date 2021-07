Fulgy continuă scandalul cu Ramona de la Clejani, sora lui vitregă

Scandalul în care este implicat Fulgy continuă, după ce băiatul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a început să amenințe mai multe persoane cunoscute.

Printre acestea s-a numărat și sora lui vitregă, Ramona de la Clejani. Fulgy și-a amenințat sora vitregă, iar acum a făcut dezvăluiri despre gestul pe care l-a făcut.

El a izbucnit în lacrimi, în cadrul unei intervenții telefonice la Antena Stars, declarând că are de gând să le facă rău celor care îi strică imaginea familiei sale.

Ramona de la Clejani a povestit că se teme pentru viața ei, după ce a fost amenințată cu moarte de către Fulgy.

Fulgy a avut o reacție nervoasă și a amenințat-o din nou pe sora lui vitregă și pe oricine îndrăznește să mai păteze imaginea familiei lui.

”Să mă asculte și Ramona individa asta, vreau să fie foarte atentă la ce spun în următoare secunde. Sunt pe stradă și deja tremur de nervi pentru că îmi afectați imaginea, în al doilea rând dacă cineva în România mai îndrăznește să se lege de familia mea, jur că ameninț cum am amenințat-o pe ea de la criminal, șmecher…

Situația stă în felul următor, eu am niște probleme în momentul de față, nu am nevoie să tremur în loc să fiu fericit. Ascultați-mă ce vă spun, toată România, am lacrimi în ochi, vă rog să mă ascultați”, a spus Fulgy la Acces Direct.