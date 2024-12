Imagini de la nunta lui Jador cu Oana Ciocan. Cum a arătat mirele în ziua cea mare

O nuntă discretă în showbizul românesc a avut loc în noaptea de vineri, 27 decembrie 2024, când manelistul Jador și Oana Ciocan s-au căsătorit într-un cadru intim. Chiar dacă evenimentul a fost păstrat secret până în ultima clipă, singurele imagini de la marele eveniment au fost deja dezvăluite, iar detaliile despre cum a arătat mirele sunt acum publice. Află cum a petrecut cântărețul ziua cea mare și ce detalii au surprins invitații!

Jador și Oana Ciocan au ales să își unească destinele într-o atmosferă intimă, fără prea multă agitație mediatică. Chiar dacă manelistul a discutat despre planurile sale de nuntă în interviuri, cuplul a ținut totul secret, fără să posteze fotografii sau să facă anunțuri oficiale.

Astfel, singurele imagini care au ajuns la public sunt cele din timpul ceremoniei și petrecerii, surprinzând câteva momente de neuitat.

Jador a purtat un costum alb de mire, elegant și rafinat, iar decorul a fost unul de vis, cu multe flori și o atmosferă plină de culoare, în care albastrul a dominat. Printre invitați, a fost și Bogdan Mocanu, care a strălucit prin prezența sa la eveniment.

În ziua nunții, Jador a fost în centrul atenției. Îmbrăcat într-un costum alb impecabil, cu cravată și cămașă albă, manelistul a atras privirile tuturor prin stilul său rafinat și atitudinea calmă.

Vezi fotografia cu el în galeria foto a acestui articol! A fost un moment plin de emoție și de bucurie, dar și de eleganță, iar artistul s-a simțit mai mult ca oricând împlinit alături de aleasa inimii sale.

Cântărețul nu a ascuns cât de mult o iubește pe soția sa, iar declarațiile sale în această privință au fost pline de apreciere și dragoste. Imaginile surprinse de la nuntă au capturat acele momente speciale care vor rămâne pentru totdeauna în amintirea lor.

Înainte de a deveni soț și soție, Jador a vorbit despre nunta sa într-un interviu acordat pentru Spynews.ro. Deși a recunoscut că nu avea emoții pentru acest pas important, cântărețul a fost foarte calm în fața momentului religios și civil.

”Nu am emoții. Sunt cu ea împreună de un an, dar nu am de ce să am emoții. O să facem doar cununia civilă și cea religioasă. Nu facem o mare nuntă, ci doar aceste ceremonii”, spunea el, subliniind cât de mult înseamnă pentru el acest pas.