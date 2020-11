Raluca Pastramă l-a înșelat pe Pepe?! Vestea momentului: ce a făcut artistul la tribunal

„Fac un anunț extrem de important. E trist, totodată, dar adevărat. Eu și Raluca nu vom mai parcurge același drum. Mai exact, vom divorța în curând. Este o decizie asumată. Mai clar, nu am avut încotro. Ea a hotărât să pună punct relației”, spunea Pepe într-un vlog pe canalul său de Youtube. Vestea a fost șocantă, mai cu seamă cu cât despre fericirea lor se știa că este lipsită de ambuteiaje. Deși artistul declara că separarea se va petrece amiabil, ulterior, unele sentimente pare că i-au năpădit, astfel că s-au ajuns la acțiuni neprevăzute. Una dintre ele: ordinul de protecție cerut de Raluca împotriva artistului. Astăzi, divorțul se complică. Cântărețul a făcut noi declarații în istanță.

Divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă se complică. Bănuiala artistului: Femeia l-a înșelat?

După ce Raluca Pastramă a cerut ordin de protecție împotriva soțului ei, acum, Pepe a depus o contestație în instanță împotriva acestui ordin, prin care face declarații care scot la lumină noi amănunte despre scandalul momentului. Potrivit documentului depus în instanță, artistul lasă de înțeles că Raluca i-ar fi fost infidelă.

„Am fost informat de un jurnalist de investigatie ca detine probe despre sotia mea cum ca aceasta in data de 08-09 2020 a fost in compania unui alt barbat pe nume … din … in Poiana Brasov in complexul …. si a altor persoane si m-a intrebat daca asta este adevaratul motiv al divortului nostru, rugandu-ma sa dau detalii in acest sens. La auzul acestor informatii am negat total cele spuse de jurnalist crezand ca presa incearca sa gaseasca stiri mondene”, este o parte din declarația acestuia.

Ulterior, el a început să caute pe cont propriu dovezi care să certifice acest fapt. Pepe a declarat în cadrul documentului că investigația sa l-a condus spre o certitudine: între fosta lui soție și bărbatul misterios exista o legătură.

Date din document

„Ulterior acestor situatii, am verificat pe retelele de socializare si am constatat ca informatiile au ceva corespondent in spusele jurnalistul, observand ca sotia mea urmareste frecvect pagina de instagram a domnului … si invers, acestia apreciindu-se reciproc si dovedind ca sunt apropiati. Tot la acel moment am analizat discutiile anterioare cu sotia mea si mi-am amintit ca aceasta in data de 06.11.2O2O mi-a solicitat rotile de iarna de la autoturism motivand ca se strica vremea. De asemenea mi-am amintit ca fetitele au stat la mine acasa din data de 06.11.2O2O pana in data de O8.11.2O2O, aceastea dorind sa ramana in continuare insa mama lor nu a fost de acord si le-a luat”, se mai arată în document.

„Pentru a putea verifica in integralitate cele sus mentionate, tot in data de 19.11.2O2O m-am indreptat catre stadionul Dinamo unde fetitele aveau ora de tenis, dorind sa vorbesc cu sotia mea sa clarific subiectul spus de jurnalistul de presa Aici, am dat de sotia mea ln masina vorbind la telefon si inchizand instant cand m-a vazut, fiind agitata. Am urcat in masina, am salutat-o, am intrebat-o de fetite si i-am explicat despre telefonul primit de la jurnalistul de presa, argumentandu-i ca trebuie sa stiu adevarul ca sa nu spun lucruri care pot sa nu fie adevarate. Aceasta a devenit si mai agitata iar la intrebarea mea daca ea cunoaste o persoana pe nume …, a raspuns sec da. de la munte.

La auzul acestor vorbe nu stiam ce sa cred, eu cunosteam ca programul sau era cu fetitele si nu a fost vorba ca pleaca la munte, solicitand explicatii in acest sens intrucat REZULTA IN MOD VADIT O INFIDELITATE RECUNOSCUTA SI MAI MULT DECAT ATAT LASAND FETITELE NESUPRAVEGHEATE!”, este notat în manuscris, potrivit Spynews.