Anunţul divorţului dintre Pepe şi Raluca Pastramă a fost un şoc pentru toată lumea. Nimeni nu prevedea aşa ceva, mai ales că cei doi nu au dat niciodată de înţeles că ar avea probleme în căsnicie. Deşi artistul ar fi încercat să salveze mariajul, se pare că tânăra în vârstă de 28 de ani a fost fermă pe poziţie şi a zis clar că nu mai există cale de întoarcere. Mai mult, în urmă cu doar câteva săptămâni, aceasta ar fi dat de înţeles că ar fi fost înşelată de soţul ei.

În urmă cu doar câteva zile, Pepe a anunţat, pe canalul său de YouTube, că în cel mai scurt timp posibil va divorţa de soţia lui. Motivele nu au fost făcute publice, însă acesta a lăsat să se înţeleagă că decizia nu a fost luată de el, ci de Raluca Pastramă. Mai mult, apropiaţii cuplului au povestit că artistul a încercat de nenumărate ori să salveze căsnicia, iar problemele celor doi ţin de aproape un an.

“Ei au probleme de aproximativ un an, dar Pepe a reușit de fiecare dată să redreseze situația. O împăca pe Raluca mereu cu câte o vacanță în doi, în care se reconectau. Acum, ceva s-a rupt, iar el nici nu și-a dat seama în timp util. S-au îndepărtat mult și s-a ajuns în situația aceasta. Au stat și împreună mai mult ca niciodată din cauza pandemiei. El i-a propus Ralucăi toate variantele posibile pentru a-și salva relația, dar ea nu a mai dorit de data aceasta. I-a spus că pur și simplu nu mai are sentimente, că iubirea s-a dus. Că îl vede ca pe un partener de viață, un prieten bun, tatăl copiilor ei, dar nu ca pe bărbatul de care este îndrăgostită.

Deşi până acum nu s-a pus problema infidelităţii din partea cântăreţului, o înregistrare făcută cu cei doi în urmă cu doar câteva săptămâni demonstrează că Pepe ar fi călcat strâmb. De asemenea, Raluca Pastramă a explicat că motivul pentru care nu doreşte să îi reproşeze nimic soţului este educaţia primită de la părinţi.

Întrebată de admiratori dacă este geloasă, aceasta a negat, însă a explicat că nu obişnuieşte să umble în telefonul lui Pepe pentru că este parolat, nu că nu ar dori să facă asta.

“Nu, dacă tu de la bun început, cumva m-ai dresat. Noi ne-am obișnuit așa, cu plecările tale, cântările, emisiunile pe care le-ai avut… Ai fost tot timpul plecat de acasă. Dacă am încredere în el? Nu, n-am încredere în el”, a spus Raluca.

“Stai puțin, stai, stai… De ce n-ai încredere în mine, m-ai prins vreodată cu cineva?… Pe bune, cât de prost să fii să stai să fii prins, dacă ar fi să faci ceva. Și cât de inconștient să fii să faci ceva când ai așa nevastă acasă, adică pe bune… “, a răspuns imediat Ionuţ Pascu.

“Dacă îi scrie vreuna? Păi, eu nu am parola lui de la telefon. Dacă îi scrie vreuna îi apare notificare, nu apare nimic pe ecran! Ca idee! Știi cum e? Dacă nu cauți… Sau invers, dacă mai cauți… Dar eu, fiind foarte ocupată cu copiii mei, cu munca, de ce să stau să-mi caut eu ceartă în casă? Oricum, dacă vei căuta, o să găsești! Eu te cam iert!

Bărbate, mulțumește-i lui Dumnezeu că am o creștere frumoasă de la mămica mea. Că eu nu am văzut în casă la mine scandal, eu nu am văzut-o pe mămica mea să-l certe pe tata sau să… Am văzut în casă liniște, am învățat de la mama că cel mai bine este să păstrezi liniștea și să nu cauți nod în papură”, a mai declarat bruneta.