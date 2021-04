Raluca Dumitru, moment bizar cu Anda Adam. Ce a făcut concurenta Survivor 2021 cu ea, în vestiar

Raluca Dumitru este cea mai nouă concurentă Survivor. Fosta asistentă Tv a intrat în echipa Faimoșilor cu speranța că va câștiga marele premiu al competiției.

Vedeta a avut o experiență cel puțin interesantă cu Anda Adam. Cele două au filmat un videoclip împreună, iar de atunci au rămas prietene. În clipul piesei Amo, pe care Anda Adam a lansat-o în 2013, a mai apărut și modelul Gilbert Costache, dar și fosta vedetă Playboy Florentina Raciu.

Pe atunci, Florentina și Raluca Dumitru erau prietene bune, ambele apelând la același medic estetician, Stan Vitalie.

La finalul clipului, Anda Adam le-a rugat pe cele două să se dezbrace. Cântăreața a vrut să vadă cu ochii ei implanturile mamare și să le atingă. Forma sânilor și opera doctorului au convins-o pe Anda Adam să apeleze și ea la această procedură.

La câteva săptămâni, Anda Adam și-a pus și ea silicoane, la același medic.

Raluca Dumitru și-a dat demisia în urmă cu mai mult de la Antena Stars. Alături de colegul ei Răzvan Botezatu, concurenta Survivor se pare că nu a mai suportat să aștepte mărirea de salariu promisă, așa că a decis să plece din trust.

Raluca Dumitru a devenit cunoscută în showbiz odată cu rolul de asistentă tv. Tânăra are 34 de ani și se caracterizează drept ambițioasă.

Raluca Dumitru și Irisha participă Survivor, însă nu au fost primite tocmai cu cădură de către ceilalți concurenți. Jador a explicat că venirea fetelor nu este de bun augur.

„Eu când am auzit model, am zis aoleu, Doamne, ce ne-ați adus? Zici că ne fentează oamenii ăștia. Am spus că nu se vor descurca, dar sunt brânză bună…să se mai învechească puțin să facă treabă bună. E dezastru, dar săptămâna asta le iertăm. Venirea lor nu face bine, băieții sunt în călduri, atât pot să spun”, a spus Jador.