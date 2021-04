Ce salariu avea Raluca Dumitru ca asistentă TV. Câți bani lua înainte de Survivor

Raluca Dumitru se alătură competiției Survivor, alături de alte noi trei concurente, după ce Ana Porgras a fost eliminată. Raluca Dumitru este cunoscută ca fiind fostă asistentă Tv. În prezent, ea are o afacere în mediul online.

Raluca Dumitru și Răzvan Botezatu și-au anunțat, în urmă cu aproape trei ani, plecarea de la Antena Stars. Totul a pornit de la salariile pe care aceștia le încasau. Ar fi fost vorba despre o restructurare și nu despre o demisia, așa cum spuneau Raluca și Răzvan Botezatu la vremea aceea, iar totul a pornit de la salariile pe care cei doi le încasau.

Kanal D a confirmat faptul că Raluca Dumitru va participa la Survivor. Vedeta este cunoscută și datorită participării în videoclipurile mai multor artiști celebri, printre care și Narcotic Sound and Christian D, Marcel Pavel, 1Q Sapro, Grasu XXL, BUG Mafia.

Ea are 34 de ani și se caracterizează ca fiind ambițioasă. Fosta prezentatoare a absolvit Facultatea de Management Turistic și Comercial, însă nu a profesat, preferând televiziunea.

Fostul ei coleg de platou, a felicitat-o pentru participarea la Survivor și i-a transmis toată susținerea.

Raluca Dumitru urmează să arate tot ce poate la Survivor, acolo unde va demonstra că este demnă să se afle în competiție. Dacă va câștiga, fosta asistentă tv va pleca acasă cu un premiu uriaș. Faimosul sau Războinicul care va lua trofeul Survivor România 2021 va câștiga 250.000 de lei.

Ediția trecută a fost câștigată de Faimoasa Elena Ionescu, cea care s-a luptat până în ultimul moment pentru premiul cel mare. L-a câștigat și a demonstrat că ambiția ei nu are limite.

Cu premiul, solista și-a cumpărat un apartament, iar asta pentru că înainte ea locuia cu chirie, împreună cu fiul ei.

„Da, este adevărat, mi-am cumpărat un apartament în zona Orășelul Copiilor din zona Brâncoveanu. Am găsit un apartament drăguț de patru camere pe care îl renovez acum, acum îl mobilez, ușor, ușor”, a declarat Elena Ionescu,

Raluca Dumitru și Irisha sunt cele mai noi concurente Survivor. Cele două vor face parte din echipa Faimoșilor, însă nu au fost primite tocmai cu brațele deschise.

„Eu când am auzit model, am zis aoleu, Doamne, ce ne-ați adus? Zici că ne fentează oamenii ăștia. Am spus că nu se vor descurca, dar sunt brânză bună…să se mai învechească puțin să facă treabă bună. E dezastru, dar săptămâna asta le iertăm. Venirea lor nu face bine, băieții sunt în călduri, atât pot să spun”, a spus Jador.