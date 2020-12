EXCLUSIV De ce a fost eliminată Anda Adam de la Ferma. A spus tot adevărul abia acum

Senzuala solistă Anda Adam (40 de ani), care a ratat la mustață trofeul emisiunii-concurs ”Ferma”, de la PRO TV, dar și substanțialul premiu de 50.000 de euro, ne-a acordat, în exclusivitate pentru playtech.ro , un interviu de suflet, în care ne-a povestit despre frumușica ei fiică, Evelin, despre Sorin Andrei Nicolescu, tatăl fetiței, despre care apropiații susțin că ar fi divorțat, după o căsnicie de cinci ani, dar și despre activitatea la vreme de pandemie. Chiar dacă toate concertele au fost întrerupte în 2020, cântăreața s-a adaptat rapid și câștigă bani frumoși din firma ei de haine, dar și din reclame. Anda Adam are aproape 1,2 milioane de fani pe Instagram, fiind unul dintre cei mai bine cotați influenceri din România. Artista nu a renunțat nici la sport, dezvăluindu-ne secretele care o ajută să fenteze trecerea timpului.

Anda Adam, despre experiența de al Ferma. De ce a fost eliminată din emisiune?

”Viața mea a fost dintotdeauna motiv de zvonuri”

S-a zvonit că tu și soțul tău ați fi într-un impas sentimental. Cum sunteți? Locuiți împreună? Se pune problema unui divorț?

Suntem bine. Viața mea a fost dintotdeauna motiv de zvonuri. Sunt obișnuită cu acest lucru. Însă, în special, după ce a venit pe lume fetița noastră, Evelin, am devenit imună la acest lucru. De atunci, cel mai important este, pentru mine, ca ea să crească sănătoasă și fericită. Și, mulțumesc lui Dumnezeu, așa se și întâmplă.

O adori pe fiica ta, Evelin. Porți medalion cu inițiala ei numărul mașinii și firma de costume de baie conțin tot prenumele micuței. Îți poartă noroc?

Evelin este un copil extraordinar. Mă simt binecuvântată că sunt mama ei. Este pozitivă, plină de viață, mă regăsesc în ea așa cum eram eu la vârsta ei. Bineînțeles că trăim alte vremuri. Ea este deja pasionată de modă, îi place să pozeze, să se filmeze. Suntem în era digitală și copiii de azi sunt foarte relaxați în fața camerei video. Vrea să apară în fotografii și pe vlogul meu, am pozat împreună pentru mai multe campanii publicitare pe care le-am derulat pe paginile mele de socializare. E deja în showbiz la vârsta ei.

”Fiica mea are atitudine, are stofă de artist, însă nu vreau să o influențez”

Evelin pare o mini-Anda, îți seamănă leit, din punct de vedere fizic. Ți-a moștenit vocea, vrea să fie vedetă?

Da, seamănă cu mine. Eu am oricum câteva elemente estetice destul de puternice care au fost moștenite de ea într-o mică sau mai mare măsură. Îi place, se pare, și scena, vede ce fac eu. Am cântat la un moment dat împreună, ne place să ne și jucăm așa. Are atitudine, are stofă de artist, însă nu vreau să o influențez. Vreau să aleagă ea ce își dorește să fie când va fi mare. Nu sunt genul acela ce părinte care le impune copiilor ce să facă. Nu sunt de acord cu așa ceva. Poate va dori să lucreze în IT, poate va dori să fie designer, cine știe. Însă momentan văd că e fascinată de cântat și dansat. Vedem ce va urma.

”De la 18 ani am crescut departe de părinții mei, fizic, iar acest lucru a fost, pe de o parte, dureros, însă, pe de altă parte, m-a făcut să fiu ambițioasă și să țin frâiele propriei vieți”

Mama ta locuiește în America, tatăl tău e în Australia. De când nu ați mai stat împreună la aceeași masă? De când nu i-ai mai văzut?

Eu de la 18 ani am crescut departe de părinții mei, fizic, iar acest lucru a fost, pe de o parte, dureros, însă, pe de altă parte, m-a făcut să fiu ambițioasă și să țin frâiele propriei vieți. Așa a fost situația, fiecare familie cu povestea ei, și trebuie să ne asumăm fiecare propriul destin. Chiar dacă au fost departe de mine, am ținut legătura permanent. Chiar și atunci când nu aveam social media și posibilitatea de a ne suna și a ne vedea prin apeluri video, vorbeam la telefon mai mereu. Din pricina pandemiei nu ne-am mai putut întâlni anul acesta și nici nu voi mai putea ajunge la ei în ianuarie, când, de regulă, îmi luam vacanță ca să pot călători mai multe săptămâni. Dar ne auzim și ne vedem foarte des prin video call.

Ai putea sta departe de fiica ta? Să vă despartă un Ocean, ca-n cazul tău cu mama ta?

Nu vreau ca situația mea din adolescență să se repete în cazul lui Evelin. Sunt alături de ea și sufletește și fizic. Repet, fiecare are destinul său și nimeni nu este de învinovățit. Ce am trăit eu în viață m-a făcut să fiu un om puternic și ambițios, responsabil 100% pentru tot ce mi se întâmplă, și sunt recunoscătoare.

Cum ai trecut peste dorul de micuță, la ”Ferma” și la ”Exatlon”?

A fost foarte greu pentru că filmam foarte mult și nu am putut vorbi la telefon așa cum ne-am fi dorit. La ”Exatlon” era și diferența mare de fus orar. Am avut cu mine un pandantiv pe care îl poartă Evelin. Și, normal, mi-am alinat dorul cu fotografiile și înregistrările video pe care le aveam în telefon.

„Am făcut sport toată viața și am astfel un organism sănătos și o musculatură puternică. Acest lucru m-a ajutat să mă recuperez foarte repede după accidentul de la ”Exatlon”

După ”Exatlon” ai avut mari probleme cu piciorul stâng, ai trecut și printr-o operație. Cum te simți acum?

Eu am făcut sport toată viața și am astfel un organism sănătos și o musculatură puternică. Acest lucru m-a ajutat să mă recuperez foarte repede după accident. Sunt foarte bine acum. S-a recuperat. Fac zi de zi sport și mi-aș dori ca generația tânără să acorde o mai mare atenție sportului și stilului de viață sănătos.

De ce crezi că ai ratat marele premiul de 50.000 de euro de la ”Ferma?” De ce ai clacat?

A fost foarte greu să stau departe de copilul meu. La TV s-a văzut foarte puțin din tot ce se întâmpla în fermă, pentru că trebuia comprimat totul pentru spațiul de emisie. În ultimele 5-6 zile am plâns zi de zi, pe ascuns, cu poza fetiței mele în brațe. Nu am mai putut rezista departe de ea. Am intrat la duel și, pentru că eram atât de afectată emoțional, nu am mai putut face față provocărilor. Experiența per ansamblu a fost una deosebit de interesantă.

”Am o comunitate de aproape 1,2 milioane de followeri dedicați”

”Dacă tot nu sunt concerte, să fie leneveală, zic!”, spuneai pe Facebook. Dar, nu stai o clipă, ești activă pe conturile sociale. Le dai sfaturi fanelor legate de alimentație, de înfrumusețare. Tu ce dietă ții? Ce ai exclus definitiv din alimentație?

Eu sunt o fire veselă și optimistă și îmi place să glumesc. Leneveală era spus-o ca o glumă atunci. În viața mea nu poate exista niciodată leneveală. Am toate frâiele în mâini și mereu există ceva de făcut. Paginile mele de socializare reprezintă modalitatea mea de a comunica cu publicul meu în special în perioada în care nu ne mai întâlnim la concerte. Am o comunitate de aproape 1,2 milioane de followeri dedicați, care îmi scriu atât în comentarii, cât și în mesaje private, și îmi cer chiar și sfaturi legate de un stil de viață sănătos, echilibrat. Referitor la stilul meu de viață, fac antrenament aproape zilnic, acum în special acasă, pentru că musculatura și silueta se întrețin cu mare efort și perseverență. În special după naștere, și după 30 de ani, să fim conștienți că efortul este din ce în ce mai mare. În paralel, nu trebuie să existe excese alimentare, chiar dacă ai crede că recuperezi cu un antrenament mai intens. Alimentația mea zilnică presupune proteină din sursă naturală sau din shake, pentru recuperare musculară, legume, fructe din belșug, salate, în general, alimente neprocesate care au conținut suficient de nutrienți de care are nevoie organismul. Nu mănânc prăjeli, dulciuri, produse de patiserie.

”Dacă suntem făcuți unul pentru celălalt și ținem la ce avem, atunci putem trece peste orice impas”

Le înveți pe românce să fie frumoase și la vreme de pandemie, pentru soți sau iubiți. De ce crezi că s-au înregistrat atâtea divorțuri în show-biz, anul acesta?

Fiecare are povestea lui, nu există o regulă generală. În viață ne lovim de încercări peste care învățăm să trecem împreună. Dacă suntem făcuți unul pentru celălalt și ținem la ce avem, atunci putem trece peste orice impas.

Cum au mers afacerile tale cu ținute sport și costume de baie?

Colecțiile pe care le-am lansat sunt apreciate de publicul meu și mă bucur imens că se întâmplă acest lucru, în special că am fost la prima experiență de acest tip.

Care e primul lucru pe care îl vei face după ce scăpăm de pandemie? Pe ce plajă visezi să te bronzezi?

Îmi doresc să îi vizitez pe părinții mei și să mergem împreună, toată familia, pe plajă în Mexic, Florida sau Australia.

În prag de Sărbători, aduci bucurie în sufletele fanilor, vii cu premii în bani și în cadouri. Povestește-ne despre această campanie frumoasă de Crăciun

Am trecut cu toții printr-un an foarte dificil și îmi doresc să trecem pragul lui 2021 cu un sentiment de optimism și bucurie. Știu că sărbătorile nu vor fi la fel ca cele de până acum. Poate nu ne vom mai vedea prietenii, nici familiile chiar. Eu am oferit, de-a lungul anului, multe premii pe pagina mea de Instagram, ca semn de recunoștință pentru cei care sunt alături de mine pe social media, însă, de data aceasta, am zis să fie ceva cu adevărat special. Îi am alături pe cei de la Zafaran.ro și am dat startul unei tombole. Durează până pe 20 decembrie, iar, după Crăciun, cineva va câștiga o mașină nou-nouță ori, la alegere, 50.000 de lei, adică 10.000 de euro. Mi s-a spus că este cel mai mare concurs de acest tip organizat pe pagina unui influencer din România.