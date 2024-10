Raluca Bădulescu l-a convins pe Serghei Mizil să facă împreună OnlyFans: ”Merg pe ce vrea el, îi fac orice!”

Raluca Bădulescu știe cum să atragă atenția! Vedeta a dezvăluit recent că i-a propus lui Serghei Mizil să i se alăture pe OnlyFans, o celebră platformă pentru adulți. Cei doi au discutat deschis despre acest subiect în cadrul podcastului ”Fiță cu Adiță”, unde au stârnit curiozitatea fanilor cu planurile lor neașteptate.

Raluca Bădulescu și Serghei Mizil, pregătiți să facă împreună OnlyFans?

În cadrul podcastului, Raluca Bădulescu a dezvăluit că și-ar dori să creeze conținut pentru OnlyFans alături de Serghei Mizil. Glumele nu au întârziat să apară, dar propunerea a fost cât se poate de serioasă. Vedeta a subliniat că o colaborare între ei ar fi o ”bombă intergalactică nucleară”, ceva ce nimeni nu s-ar aștepta să vadă.

”Eu vreau să fac content cu Serghei, asta să se știe. Tu îți dai seama ce bombă intergalactică nucleară ar fi, nimeni nu s-ar aștepta și nu s-ar vedea și nu ar mai exista așa ceva,” a spus Raluca Bădulescu, cu entuziasm.

La rândul său, Serghei Mizil a reacționat cu umor: ”Mă pui să mă zgândăresc cu vib****rul sau ceva?”, dar Raluca Bădulescu l-a asigurat că orice ar face, va fi pe gustul lui.

”Copilul are 22 de ani, are viața lui, are casa lui, are gagicile lui”

Raluca Bădulescu a abordat și o întrebare frecventă din partea publicului: ce părere are fiul ei despre activitatea sa pe OnlyFans? Vedeta a clarificat că fiul ei, care are 22 de ani, este foarte deschis la minte și nu are nicio problemă cu ceea ce face mama sa.

”Copilul are 22 de ani, are viața lui, are casa lui, are gagicile lui. Este crescut liber, face ce vrea. Seamănă pe mă-sa și pe tată-său,” a spus Raluca Bădulescu, mândră de independența fiului său.

Vedeta a adăugat că este mândră de el, fiindcă este un tânăr educat, eminent, și cu o carieră solidă.

Citește și Raluca Bădulescu și-a făcut cont pe o platformă dedicată exclusiv adulților. Ipostaze incendiare cu Regina Regească VIDEO!

De ce a ales Raluca Bădulescu să creeze conținut pe OnlyFans?

Cu toate că a fost criticată de unii pentru decizia de a crea conținut pentru adulți, Raluca Bădulescu nu se simte afectată de părerile negative. Pentru ea, OnlyFans este un loc unde se poate exprima creativ și liber, oferind conținut exclusiv și diferit față de cel de pe rețelele sociale obișnuite.

”Văd această platformă ca pe un loc în care poți să te manifești creativ, liber, să oferi conținut exclusiv și perspective diferite de cele prezentate până acum,” a explicat vedeta.

Raluca Bădulescu a subliniat că multe vedete internaționale folosesc platforma pentru a împărtăși materiale inedite și că și ea dorește să facă același lucru, în special în domeniul modei.

Cu toate acestea, Raluca Bădulescu recunoaște și partea financiară a proiectului, considerând OnlyFans un business îndrăzneț și provocator, care subliniază imaginea unei femei puternice și independente.

Citește și Câte perechi de pantofi are, de fapt, Raluca Bădulescu? Vedeta își vinde hainele: „50 de lei” EXCLUSIV!