Câte perechi de pantofi are, de fapt, Raluca Bădulescu? Vedeta își vinde hainele: „50 de lei” EXCLUSIV

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai stilate femei din showbiz-ul românesc. Ori de câte ori își face apariția, jurata de la „Bravo, ai stil!” alege ținute care mai de care, reușind să atragă întotdeauna atenția. Vedeta ne-a oferit un interviu exclusiv despre ținutele pe care le are în dressing. Vedeta alege să doneze, dar să își și vândă hainele! Cu câte perechi de pantofi de mândrește Raluca Bădulescu?

După cum știm, Ralucăi Bădulescu îi place să iasă în evidență cu ținute care mai de care mai fabuloase. Vedeta investește mii de euro în haine, încălțăminte și accesorii, recunoscând că shopping-ul este un viciu pentru ea. Având în vedere că, de-a lungul timpului, a adunat mai mult de 200 de perechi de pantofi, ținute, accesorii, astfel, pentru că dressing-ul este plin, Raluca alege fie să le doneze, fie să le vândă:

„Nu am numărat niciodată câte perechi de pantofi am. Am făcut cu Andreea Mantea acum mult timp un interviu cu dressing-ul meu. Cred că sunt peste 200 de perechi, dar asta nu înseamnă că îi și port. Oricum, am dat foarte multe perechi, am și donat, am și vândut.

Am niște prietene foarte bune care au un magazin resale, toate se dau la un preț modest, 50 de lei, și le dau fetelor de acolo. Dacă prind și eu la magazinele vintage haine mișto și mie îmi convine să le prind la un preț bun. Ce dai, aia primești!”, ne-a declarat Raluca Bădulescu în exclusivitate pentru Playtech Știri.