Raluca Bădulescu a anunțat ce va face imediat ce va ieși din izolare. ”Rup ușile!”

Raluca Bădulescu se află de mai bine de o lună în izolare, alături de soțul ei, și așteaptă cu emoție ca această perioadă să treacă pentru a se întoarce la ”Bravo, ai stil”. Nerăbdătoare din cale afară, juratul de la Kanal D și-a făcut deja planuri pentru când va fi mai bine.

În urmă cu mulți ani, Raluca Bădulescu cântărea 120 de kilograme. Cu ambiție și perseverență, a reușit să slăbească spectaculos 70 de kilograme și a ajuns să aibă o siluetă de invidiat. Vedeta Kanal D a scăpat de kilogramele în plus datorită unei operații, dar a adoptat și un regim care să o ajute să se mențină în formă.

A avut perioade când a cântărit chiar și 52 de kilograme, dar asta până când a fost nevoită să-și amâne toate activitățile și să stea acasă. Raluca a recunoscut că s-a îngrășat, dar nu își face probleme, fiind convinsă că va scăpa rapid de surplus.

„Este adevărat că primul lucru pe care îl voi face când se va ridica această stare de urgență și vom putea să ieșim din casă, este să „rup” ușile saloanelor de înfrumusețare. Momentan ne descurcăm acasă, singur”. A fost un proces foarte lung, acesta de a slabi. De preferat este să nu fac excese alimentare, dar în această perioadă nu am reușit.

Acum am în jur de 60 de kilograme, am avut și 52 de kilograme. Sunt fericită că pot purta orice fel de haină vreau eu, având în vedere că au fost mulți ani din viața mea când nu am putut purta ce îmi doream. (…) Să ridice mâna cine nu a făcut excese alimentare în această perioadă”, a declarat vedeta pentru Ciao.