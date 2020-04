Raluca Bădulescu și-a găsit sosia în persoana unei creatoare de modă celebre: ”Aș vrea eu!”

View this post on Instagram

Las aici o poza cu mine impreuna cu prietena mea Donatella cu care mi-ai petrecut Paștele trecut, anul acesta doar am vorbit la telefon 💃💃 ahahahaha, aș vrea eu 🥳🥳….. . Tag unei prietene/ prieten alaturi de care v-ați fi dorit sa petreceti Paștele