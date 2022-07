Ce va face Rafael Nadal după retragerea din tenis? Anul trecut, averea netă a lui Rafael Nadal era de aproximativ 225 de milioane de dolari. Tenisul este incomplet fără numele lui Rafael Nada, spune presa de profil, referitor la retragerea acestuia. Într-un interviu recent fanii au aflat ce va face Rafael Nadal după retragerea din tenis. Sportivul le-a spus fanilor tot ce are de gând.

Rafael Nadal se retrage din tenisul mondial?

Numărul 2 mondial Rafael Nadal are 34 de ani și, deși retragerea este departe, este o eventualitate evidentă. El rămâne concentrat pe tenisul său în prezent, dar își păstrează și opțiunile pregătite pentru momentul retragerii. Rafa a investit și și-a asigurat planurile pentru viața de pensionar.

Ce va face Rafael Nadal după retragerea din tenis?

Într-un interviu recent cu partenerul său bancar, Santander, Nadal a fost întrebat despre planurile sale după retragere. El a dezvăluit că cele două proiecte care îl pasionează sunt academia și fundația sa.

„Cred că am destule proiecte pe care le-am început, cum ar fi academia. Am fundația care este, de asemenea, un proiect care de-a lungul acestor 10 ani, care împlinește astăzi 10 ani.”

Fundația a fost ânființată în 2008. De atunci, fundația i-a permis lui Rafael Nadal să efectueze diverse acțiuni umanitare în întreaga lume. Primul proiect al fundației sale a fost crearea școlii sale de tenis în India, în 2010.

Sportivul le-a spus fanilor tot ce are de gând

Acest proiect și-a sărbătorit recent aniversarea de 10 ani. Mai mult, fundația a ajutat, de asemenea, diverse familii să facă față consecințelor pandemiei de coronavirus.

„De asemenea, am crescut și am avansat în ceea ce privește obiectivele și proiectele noastre, astfel încât cred că aceasta va fi o mare parte din viitorul meu. Va fi unul dintre principalele mele obiective să mă asigur că va crește și să ajutăm să ajungă la mai mulți copii.”, a mai declarat Nadal.

În 2016, Nadal și-a inaugurat „Rafa Nadal Academy” în orașul său natal, Mallorca. Dându-și seama de pasiunea sa pentru sport și de dragostea pentru Mallorca, Nadal a înființat Academia.

De-a lungul anilor, aceasta a devenit unul dintre cele mai bune centre de tenis din lume. Diverși jucători se antrenează aici și multe vedete tinere trec prin academie.

„Și, bineînțeles, chemarea personală Am o echipă alături de mine bineînțeles că am investit în diferite aspecte pe care sunt încântat să le explorez.”

În plus, Nadal are și investiții personale de care este încântat. În afară de academie, el a investit în imobiliare, lanțuri de restaurante, startup-uri etc.

Cu alte cuvinte, Nadal are în vedere să-și asigure financiar viața după retragere. El este preocupat de interesele sale de afaceri și și-a protejat finanțele.

Rafa are în vedere să lucreze și mai mult cu academia și fundația sa. De ani de zile, vorbește despre ajutorarea copiilor defavorizați din diferite părți ale lumii. Cu siguranță se va ocupa de această misiune după ce își va încheia cariera de tenis.

Rafel Nadal: „Voi continua să lupt!”

Deși planurile sale de pensionare sunt deja active, sportivul spune că nu este încă pregătit să lase racheta de tenis, declarând „Voi continua să lupt!”

Rafael Nadal a respins zvonurile conform cărora se va retrage, spunându-le fanilor că va continua să joace după ce a câștigat al 14-lea titlu la Roland Garros.

Nadal a intrat în turneu luptându-se cu o problemă cronică la picior care l-a obligat să șchiopăteze la Mastersul de la Roma.

El s-a ridicat la înălțimea provocării de la Roland Garros, învingându-i consecutiv pe jucătorii din top 10 Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Alexander Zverev și Casper Ruud pentru a câștiga al 22-lea turneu major masculin, un record.

Cu toate acestea, pe tot parcursul turneului au persistat zvonurile că ar fi fost pe punctul de a se retrage din cauza problemei sale la picior, dar acum le-a pus deoparte pentru moment.

Totuși, retragerea din seminfinala de la Wimbledon, în urma unor probleme de sănătate, au reactivat zvonurile. Rămâne să vedem dacă, în cele din urmă, aceste zvonuri sunt adevărate sau nu.