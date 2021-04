Raed Arafat, reacție revoltătoare după tragedia de la „Victor Babeș”: „Nu putem să negăm că sistemul a salvat multe vieți”

Tragedia petrecută luni după-amiază la unitatea mobilă de Terapie Intensivă de la „Victor Babeș” a zguduit pentru a mia oară încrederea cetățenilor în sistemul de sănătate publică din România, arătând încă o dată cum oameni nevinovați mor din cauza unor erori medicale. În urmă cu câteva ore, trei pacienți au murit după ce instalația de oxigen s-a defectat, aceștia intrând în stop cardio-respirator. Ca urmare a tragediei, Raed Arafat împreună cu Florin Cîțu au făcut declarații de presă pentru a explica situația la momentul actual.

Imediat după declarațiile de presă susținute de premierul României, Raed Arafat a luat cuvântul pentru a explica din perspectiva sa cum s-au desfășurat evenimentele. Acesta a fost anunțat de tragedie în jurul orei 17:20, deși problemele începuseră să apară de la 16:20.

Șeful DSU a explicat că pentru a interveni în cazul defecțiunii apărute la instalația de oxigen, oamenii din spital au chemat un reprezentant al firmei care se ocupă de mentennața ventilatoarelor. Acesta a refuzat să intre în încăperea în care se aflau bolnavii Covid-19, oferind directive din exterior către colegii care se aflau în TIR.

Raed Arafat a dat asigurări cu privire la garanția unităților mobile de ATI, explicând că acestea au funcționat perfect mai multe luni în Argeș, ele fiind verificate la un interval de două, maxim, trei luni.

Șeful DSU a explicat că în orele după tragedie s-a focusat exclusiv pe găsirea celei mai bune soluții pentru rezolvarea situației. Acesta nu a apucat să-l sune pe Vlad Voiculescu, însă a fost sunat de către acesta în jurul orei 18:00, oferindu-I toate informațile cunoscute la acea oră.

„Eu mai degrabă pot să spun că dânsul m-a sunat prima dată și nu am sunat în alte părți. Eram în discuții să văd că situația este sub control. Dânsul m-a sunat dar după ora 18.00. M-a sunat și am explicat toată situația care este și în ce situație ne aflăm. Deja era anunțat și noi l-am informat până la ce nivel am ajuns, toate aceste aspecte.

Am aflat în jurul orei 17:20 că este o problemă, am aflat ulterior că sunt pacienți în stop și apoi că sunt pacienți în stop-cardiorespirator. Apoi a fost anunțată poliția, nu știu ora exactă, dar am vorbit personal cu adjunctul Poliției Capitalei, Gavriș. Știa deja de incident”, a explicat Raed Arafat.