Raed Arafat, reacție dură, după ce a fost acuzat că a ascuns filmulețul de la Colectiv. Celebrul medic nu s-a mai abținut

Filmările secrete din cazul Colectiv au adus și mai multe ipoteze și acuzații grave la suprafață. După ce filmulețul din prima zi a tragediei a fost adus în prim-plan, la 4 ani de la eveniment, majoritatea l-au acuzat pe Arafat că le-ar fi scuns. Cum a răspuns acesta tuturor replicilor tăioase?

Raed Arafat a venit în sfârșit cu o reacție, după ce filmările secrete din cazul Colectiv au fost făcute publice, la doar o săptămână de la împlinirea a 4 ani de la tragedie. Majoritatea persoanelor l-au blamat, amintindu-și de primele declarații ale sale din 2015 vizavi de mobilizarea echipajelor de salvare. În urmă cu câteva zile, Arafat ajungea la DIICOT, pentru a fi audiat în cazul aferent. Atunci a ales să nu ofere nicio declarație presei, însă acum, la scurt timp de la dezvăluirile șocante a ceea ce s-a petrecut, de fapt, în 2015, a devenit vocal. Se pare că, în ciuda acuzațiilor, Raed Arafat nu știa de existența filmărilor, deși acest lucru nu este relevant și nu ajută cu nimic, precum a declarat acesta.

Mai mult decât atât, Cristian Tudor Popescu a izbucnit de curând, în direct, în privința discrepanței dintre declarațiile lui Arafat din 2015 și derularea evenimentelor din seara groazei. În privința filmului, secretarul de stat în Ministerul de Interne a declarat că „nu aduce aspecte noi asupra intervenției”. Cu toate astea, în cele 20 de minute și 40 de secunde, românii au putut vedea că majoritatea salvatorilor nu s-au putut mobiliza, nu aveau tot ceea ce le era necesar pentru a putea acționa, iar lipsa de profesionalism zăcea și ea la colț, la fel ca trupurile fără suflare pe care aproape nimeni nu le băga în seamă.

„Este normal să cer de la ISUBIF să iasă cu explicații. Ce au făcut. Au reușit să explice aceste lucruri. Populația dorește și mai multe delcarații. Voi face într-o conferință de presă la un anumit moment. Nu am știut de acest film, nu am ascuns filmul și nu am dat dispoziție să fie ascuns. El arată câteva secvențe. Nu arată per ansamblu toată intervenția. Mai mult decât atât, acest film prinde primele momente – momentul în care nu toate echipajele sosiseră, nu erau multe tărgi. Dar nu arată locul unde erau duși răniții și unde au fost tratați – departe de locul unde se filma”

Raed Arafat