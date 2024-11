Cât valorează haina de blană pe care a purtat-o Regina Întunericului după înmormântarea lui Silviu Prigoană. De la cine a primit-o Gabriela Lucuțar

Gabriela Lucuțar, cunoscută pentru afacerea sa în domeniul înmormântărilor, a apărut ieri, 14 noiembrie 2024, la doar o zi după înmormântarea lui Silviu Prigoană, purtând o scurtă de blană de lux. Am aflat din surse exclusive ce preț are această piesă vestimentară, detalii oferite de specialistul în blănuri, Daniel Mărgărit. „Regina Întunericului” a vorbit despre cum un look impecabil este esențial, indiferent de domeniul în care activezi.

Cât costa haina de blană pe care a purtat-o Gabriela Lucuțar la înmormântarea lui Silviu Prigoană

Gabriela Lucuțar a fost responsabilă pentru organizarea înmormântării lui Silviu Prigoană, cunoscutul om de afaceri care a decedat pe 12 noiembrie 2024, în urma unui infarct suferit într-un restaurant din Bran. Totuși, ea nu a dezvăluit prea multe informații despre detaliile funeraliilor, din cauza unui contract de confidențialitate semnat cu fiii defunctului.

„Eu și Silviu eram buni prieteni, discutam și despre înmormântarea lui, dar nu credeam că va fi atât de repede, era încă foarte tânăr. Avea un suflet de aur, a fost unul dintre oamenii pe care i-am apreciat. Mi-a lăsat o listă cu dorințele sale, pe care i le voi îndeplini. Eu îi mai ziceam: „Când veți muri, voi fi babă în baston!”. Râdea atunci, și el credea că va trăi mult. Nu am voie să dezvălui detalii, am un contract de confidențialitate, în acest sens, cu fiii lui Silviu Prigoană”, a declarat Gabriela Lucuțar, exclusiv pentru Click!

La o zi după înmormântarea secretă a omului de afaceri, care a avut loc miercuri seară la Cimitirul Evanghelic Lutheran din București, Gabriela Lucuțar a fost văzută purtând o scurtă din blană de lux. Despre acest articol vestimentar, ea a spus că a primit-o în dar.

„Am primit-o în dar, nu știu cât costă”, a fost răspunsul ei, pentru Click!

Ce a mărturisit Gabriela Lucuțar despre tunsoarea ei

Gabriela Lucuțar a declarat că tunsoarea scurtă o reprezintă și că, deși necesită multă atenție și îngrijire, preferă să o mențină, chiar dacă este mai complicată și mai costisitoare. Ea a adăugat că, indiferent de situație, își dorește să fie elegantă și chiar la înmormântări, poartă pantofi cu toc, în ciuda disconfortului, deoarece ține mult la imaginea sa și nu ar purta adidași la un costum scump.