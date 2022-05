Radu Vâlcan și Adela Popescu își doresc al patrulea copil? Prezentatorul TV a spus adevărul EXCLUSIV

Radu Vâlcan și Adela Popescu au o echipă de fotbal acasă, respectiv trei băieți cu personalități diferite care îi supun la provocări pe bandă rulantă. Prezentatorul emisiunii „Insula iubirii” a povestit, în exclusivitate pentru Impact.ro cum arată viața lui din postura de tată, dar și aspecte din bucătăria internă a formatului TV pe care îl prezintă la Antena 1 și care e supranumit ”cel mai dur test al fidelității”.

Ce spun Adela Popescu și Radu Vâlcan despre al patrulea copil: își mai doresc vedetele încă un moștenitor?

Radu, te-a mai surprins ceva la filmările pentru cel de-al șaselea sezon al reality show-ului “Insula Iubirii?”

Fiecare sezon mă surprinde, într un fel sau altul. Asta pentru că, cei care vin să își testeze relațiile, au personalități diferite. Toți cred că vin pregătiți pe insulă. Este firesc să fie așa. Sunt conștienți că sunt văzuți și, poate, judecați de o țară întreagă. Şi să știi că îi admir pentru curaj, pentru faptul că au înțeles că „Insula iubirii” îi poate ajuta, indiferent de cum se va desfășura relația fiecăruia dintre ei. Însă pe cei mai mulți propriile emoţii îi copleseşesc şi realizează repede că nu degeaba i se spune cel mai dur test al fidelităţii, 21 de zile departe de partener, fără nicio cale de comunicare şi alături de 10 dintre cele mai ispititoare…ispite nu e uşor de dus.

Sa ne facem o idee: cum se desfășoară o zi de filmare în Thailanda? Cât timp liber ai avut acolo și cu ce l-ai ocupat?

Este un reality, așa că nu îți poți face planuri. Sunt „pe acolo”, sunt pregătit în orice moment să mediez un conflict, o situație tensionată între concurenți, să le aduc vești de care se pot folosi, îi pot ajuta să ia decizii. Deci nu pot plec cu barca în larg, în liniște. 🙂 dorm puțin, mă trezesc devreme, mă documentez. Fiecare zi e diferită pe ”Insula Iubirii” şi asta cred că s-a văzut deja.

Având în vedere că filmările s-au desfășurat în pandemie, la ce schimbări s-a recurs? Ce reguli s-au impus?

Pandemia a adus reguli foarte stricte şi pe „platoul” nostru de filmare. Am făcut multe teste PCR, testele rapide nici măcar nu le-am mai contabilizat, am intrat în contact cu mult mai puţini oameni ca în alte sezoane şi cu toții am avut mare grijă să respectăm toate protocoalele impuse, pentru a nu pune în pericol filmările.

Despre familie

Cât de des sunai acasă zilnic să îți vezi băieții și pe Adela?

Fiind vorba de o diferență de fus orar de cinci ore, așteptam să fie după amiază în Thai, pentru că atunci se trezeau ai mei în România. Dar în acel moment eram la filmare. Ne scriam mesaje, rar reușeam să vorbim pe video. Experienţa celor 5 plecări anterioare ne-a ajutat.

Nici pe tine nu te-a ocolit virusul. Ai rămas cu anumite probleme de sănătate după Covid? Se pot remedia în timp?

O perioadă oboseam destul de repede după un efort susținut. Atât. Mai mult preocuparea de a nu transmite mai departe. Și grijă la alimentație. Un organism slăbit nu trebuie să fie solicitat, chiar și prin mâncare, astea au fost fricile de atunci.

Fiind vorba despre o țară exotica, cât de exotic a fost meniul tău zilnic? Ai încercat mâncaruri tradiționale de-ale lor sau ai mers pe preparate clasice?

Desigur, întotdeauna îmi place să încerc preparate locale atunci când călătoresc. Supa Tom Yum şi Pad Thai sunt preferatele mele. Dar nu am exagerat. Pentru că programul era imprevizibil, nu am avut timp pentru sport, aşa că m-am bazat doar pe grija alimentară.

Având în vedere că ești pasionat de gătit…ai încercat acolo un experiment culinar?

Acolo nu am gătit, nu aş fi avut timp pentru asta, dar am ” furat” rețete pentru acasă. 🙂 Sunt un bucătar mai mult decât amator

Ai postat pe rețelele de socializare faptul că Adela este îndrăgostită de tine și datorită talentului culinar. Când ți-ai descoperit pasiunea pentru gătit? Cu ce delicatese ai cucerit-o pe Adela la începuturile voastre?

Sincer, poate sună ciudat, dar gătitul și spălatul vaselor mă relaxează foarte tare. Abia în ultimii ani am început să aprofundez și să studiez arta culinară. Sunt un bucătar mai mult decât amator, dar mă bucur când am ocazia să învăț de la alți amatori mai perfecționați ca mine. La început era suficient să îi fac un sandwich cu unt, acum pun și o felie de cașcaval. 🙂

Ai luat vreodată în calcul să îți deschizi un restaurant? Te întreb tot în contextul de mai sus.

În niciun caz. Este un business infernal, îmi este suficient că nu mă pot odihni nopțile cât ar trebui. 🙂

Își mai doresc un copil?

Cum arată o zi obișnuită la voi acasă, cu o echipă de fotbal? Aveți ajutoare la creșterea băieților? Încerc să îmi dau seama: vă mai doriți încă un urmaș? Te vezi sau îți dorești să experimentezi responsabilitățile unui tată de fată?

Fiecare zi este o provocare. Câteodată stăm la un pahar cu vin seara, când copiii dorm, și ne dăm seama în ce moment suntem. Și sunt mândru de noi. Suntem familia pe care ne-am dorit-o. Cred că suntem compleți. Cred. 🙂 Și, să mai adaug ceva la prima întrebare: este haos, cu ajutor sau fără. :)) dar un haos frumos.

Se spune că la primul copil ești panicat, pentru că nu ai experiență, la al doilea deja ești mai relaxat. Cum ești tu ca tată la al treilea copil?

Eu, de fel, sunt panicat când este vorba despre copii. Îți zic așa. La primul copil am fost panicat, la al doilea extrem de panicat, acum sunt copleșit. 🙂

Mi se pare mie sau Adela este o mamă super relaxata, în timp ce tu îți faci o mie de probleme legate de băieți? Spune-mi de fapt cum stau lucrurile din punctul tău de vedere.

Exact, cum am zis mai sus. Ea este cea care mă echilibrează.

A început “Insula Iubirii”. Obișnuiești să te uiți la emisiune? Ești critic cu tine? Sau nu ai această curiozitate?

Ma bucur când văd oameni în jurul meu curioși, nerăbdători să înceapă episodul următor. Asta este satisfacția supremă. Evident că mă uit și îmi dau seama că aș fi putut să formulez altfel o întrebare, o abordare diferită a unei situații, însă una e să judeci totul la rece, din confortul fotoliului tău de acasă şi alta să trăiești evenimentele la intensitate maximă, din mijlocul lor.

Dar Adela vine cu remarce legate de emisiune și prestația ta?

Sigur, mereu. Și, în ea am cea mai mare încredere, o cred pe cuvânt. 🙂

Dar tu, ești telespectatorul soției tale când ai timp liber acasă?

Absolut. Recunosc, chiar dacă o consider o artistă completă, am emoții de fiecare dată când o văd live, la TV.

Între voi există o diferență de vârstă de 9 ani. Din punctul tau de vedere: care dintre voi este mai matur? Dar mai romantic? Dar mai calm indiferent de cât de stresant este un anumit context?

Adela întrunește multe din cele enumerate.

Dacă ai avea o baghetă magică, ce ai schimba la tine?

Să accept cu ușurință oamenii așa cum sunt. Asta e un lucru la care încă mai lucrez.

La ce vârstă ai fumat prima oară? A fost din curiozitate? Pentru că era la modă? Sau pentru a cuceri o fata? Din teribilism. La 13-14 ani am încercat. Eram rocker, nu puteam fi ” diferit”. 😉 Însă mi-a trecut repede şi nu încurajez sub nicio formă asta

De-a lungul timpului, ai încercat să renunți la țigări? Îți este teamă de faptul că ai putea să iei niște kilograme în plus?

Aaa, chiar am nevoie de bagheta aceea magică. 🙂 Am avut perioade în care m-am lăsat, însă m-am şi reapucat destul de repede. Fac sport și sunt atent cu mâncarea, nu cred, sper, că nu aș avea probleme cu greutatea.

Trei calități pe care le apreciezi la soția ta?

Adela, Adela, Adela

Care a fost momentul când ți-ai dat seama că Adela este potrivită pentru a fi mama copiilor tăi? I-ai spus atunci? Cum a reacționat?

Îți recunosc ceva. Acum mulți ani, cineva ne-a spus că noi vom avea trei copii. Ni s-a părut o utopie, dar ne-am simțit bine și ne-a plăcut imaginea și ne-a plăcut să construim împreună ca să ne bucurăm de tabloul ăsta.