Adela Popescu, declarație uimitoare pentru Radu Vâlcan. Ce i-a transmis vedeta de la Pro TV chipeșului său soț, căruia îi vă dărui al treilea fiul în doar câteva luni. Fanii au fost profund emoționați de mesajul blondinei.

Adela Popescu, declarație uimitoare pentru Radu Vâlcan. Fără îndoială Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai sudate și frumoase cupluri din showbizul românesc. În ultimul timp foarte multe cupluri s-au destrămat, iubiți s-au despărțit și soți au divorțat. Prezentatorul de la Insula Iubirii și frumoasa actriță sunt un exemplu demn de urmat că o căsnicie trece testului timpului dacă partenerii se iubesc și se respectă unul pe celălalt.

Chiar dacă cei doi amorezi ne-au obișnuit, de-a lungul anilor, cu tot felul de declarații de iubire pe care și le dedică reciproc, iată că Adela Popescu a reușit să ne surprindă și de data aceasta. Invitată la podcastul lui Mihai Morar, frumoasa blondină a vorbit despre relația ei cu Radu Vâlcan și care este secretul mariajului lor.

„Radu, de la început, m-a făcut să mă simt cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și cea mai importantă. Ori eu, cu aceste trei calități bine împământenite în mine, am putut și pot să fac orice în viață. Pentru că de fapt, tu nu ai nevoie de un bărbat care să crezi că-ți va rezolva problemele și că-ți va face o viață frumoasă. Ideea e ca el să te facă să crezi că tu poți asta. El m-a făcut pe mine să am încredere în el și să fiu o soție bună prin faptul că m-a valorizat pe mine, m-a pus pe piedestal”, a mărturisit Adela Popescu la podcastul Fain & Simplu, conform unica.ro .

Adela Popescu, declarație uimitoare pentru Radu Vâlcan. Cei doi actori s-au cunoscut în 2010 când filmau pentru telenovela Iubire și Onoare, iar de aproape 11 ani de zile sunt împreună. După cinci ani de relație au decis să meargă împreună în fața altarului, iar astăzi au o familie fericită și împlinită alături de cei doi băieței mai mari, Andrei și Alexandru și bebelușul care crește în burtica Adelei și care va sosi pe lume în doar câteva luni.

„Noi ne-am căsătorit după 5 ani de relație. Dacă ne căsătoream după primul, postarea asta ar fi sunat cu totul diferit. M-aș plânge că s-a schimbat mult, că am descoperit că sforăie, că își lasă șosetele pe unde apucă etc. Că așa s-a întâmplat și la noi. După 2 ani de relație am descoperit că Radu nu e așa perfect cum fiecare bărbat pare la început.

După 3 m-am obișnuit cu sentimentul, după 4 m-am obișnuit atât de tare încât am avut înțelepciunea să văd că dincolo de nimicurile enervante, calitățile lui sunt uriașe, iar după 5 am știut că nu mai e cale de întoarcere și maxim asumat am luat decizia de a-mi petrece tot restul vieții alături de bărbatul pe care îl cunosc atât de bine cu bune și cu rele, dar pe care îl iubesc fără urmă de îndoială”, declara Adela Popescu în 2015, la puțin timp după nuntă.