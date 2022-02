Astrologul Cristina Demetrescu despre Vladimir Putin: „Dumnezeu pe pământ pentru următoarele 8 zile.” Declarația care a uluit România

„Luna, în tranzitul ei culminant, într-un moment de fierbere maximă, îi poate da lui Putin încrederea necesară încât să se creadă Dumnezeu pe pământ pentru următoarele opt zile”, este atenționarea celebrului astrolog, Cristina Demetrescu, care i-a făcut astrograma liderului rus. Iată ce spune astrologul despre Vladimir Putin, după ce i-a analizat astrograma.

Cristina Demetrescu, astrolog renumit în România, i-a făcut astrograma liderului rus, Vladimir Putin, în contextul tensiunilor de la granița cu Ucraina.

”Cine vrea război cu surse de împrumut, fără drept divin, război va avea”, a avertizat aceasta.

”Luna, în tranzitul ei culminant, într-un moment de fierbere maximă, îi poate da lui Putin încrederea necesară încât să se creadă Dumnezeu pe pământ pentru următoarele opt zile. Eu cred, până în ultima secundă, că există conjuncturi astrale care ar putea să ducă la evitarea unui război. Voi crede până în ultima secundă în acest lucru, tocmai pentru că este foarte greu să știi ce este în capul acestui om.

Este un om cu putere, un om cu putere astrală, un o balanță al cărei Soare este în conjucție și cu Saturn și cu Neptun. În sensul bun, este un om care poate să își aducă visele la realitate, dar, în sensul rău, este un om care nu mai face diferența între vise și realitate.

Are această forță a manipulării, este precum un gambler dependent de jocuri de noroc și falit totodată, care speră să câștige pe un alt sistem, adică se duce până la capăt sperân că are o altă soartă față de alți dictatori.

Are și crucea tiranului, este o cruce fixă, exact ca pe harta oricărui alt dictator, are și o cruce de agresivitate, care arată că trăiește din adrenalină, dar este un om care, din punctul meu de vedere, este extrem de indecis și de nehotărât atunci când face un lucru. Bineînțeles că nu are doar puncte forte, are și puncte slabe.

Ultima revoluție solară, cea de la ziua lui de anul trecut, arată un Soare în conjuncție cu planeta Marte, care este o planetă a războiului. Totuși, este o stea în cădere și este un pericol pe harta lui. Destinul va trece foarte curând peste o stea foarte periculoasă, care pentru el se află peste casa dușmanilor, peste casa morții, ceea ce arată că este într-o stare foarte slăbită.

Energetic vorbind, orice lucru pe care îl face acum, escaladând anumite forțe, forțând, îi poate aduce căderea”, a declarat Cristina Demetrescu.