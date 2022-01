Horoscop 2022 cu Cristina Demetrescu. O singură zodie va fi norocoasă tot anul

Horoscop 2022 cu Cristina Demetrescu. Ce zodie va fi norocoasă tot anul. Astrologul a spus care sunt previziunile pentru noul an pentru toate zodiile. Va fi un an însemnat pentru fiecare zodie în parte și o lecție importantă în viața fiecărui nativ. O zodie are noroc, alta poate atinge apogeul profesional.

Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat previziunile pentru 2022, pentru fiecare zodie în parte, în emisiunea Voi cu Voicu de la Antena 3.

Berbec

Berbecii au o binecuvântare anul ăsta și se poate spune că este anul lui. Au noroc, au parte de vindecare și se pot stabiliza financiar și chiar pot învăța lecția stabilității.

Taur

Taurii sunt ajutați de destin. Ei își pot găsi marile iubiri, oportunități. Vor fi protejați anul acesta, fie că este o protecție divină sau protecție dată de oameni. Să nu piardă oportunitățile profesioanale.

Gemeni

Supărați de luna neagră, Gemenii ar trebui să aibă mare grijă anul acesta la cheltuieli. Să se ocupe de sănătatea lor. Vor descoperi anul acesta care le sunt dușmanii sau pot constata că un prieten adevărat este, de fapt, cel mai aprig dușman. Cele mai bune elemente ale anului pentru ei sunt studiile și cariera.

Rac

Fluctuații emoționale pentru Raci în 2022, însă lucrurile merg într-un sens bun. Ei au parte de ajutor divin. Deși luna neagră stă pe casa sănătății până pe 14 aprilie, au scăpat de perioada marilor boli.

Leu

Un an fabulos profesional, Leii pot vinde o proprietate. Mai puțin bine va fi la capitolul căsătorie și parteneriate. Să fie mai modești anul acesta și să se laude mai puțin.

Fecioară

Fecioarele pot evolua și explora. Va fi un an mai bun din punct de vedere sentimental, va fi un an al iubirii. Este cel mai bun an al căsătoriei pentru ele. Atenție la sănătate!

Balanță

Transformare majoră pentru Balanțe. Pot face bani anul acesta și pot investi. Luna neagră este într-o poziție culminantă, iar anul acesta nativii au o mare problemă cu autoritatea, unii dintre ei și-ar putea da demisia.

Scorpion

Un în an care nativii trebuie să se ocupe mai mult de familie. Se pot căsători anul acesta, anul vine cu căsătorie, iubire, copii. Mare atenție la descărcările karmice, întrucât karma este în zodia lor. An bun pentru sănătate și vindecare, dar atenție la călătorii în afara țării.

Săgetător

Nativii scapă de karmă. Să fie mai conștiincioși cu sănătatea. Este un an al comunicării, un an bun pentru casă, pentru vindecarea unor relații sufletești, dar nu este un an fabulos financiar. Un an foarte creativ însă.

Capricorn

Nativii scapă de unele probleme din ultimii ani. La începutul anului stau mai prost cu sănătatea, dar acest aspect se va redresa. Luna neagră intră în casa căsătoriei, mare atenție la acest sector. Este un an bun pentru examene, școli, a semna contracte, dar și pentru comunicare. Ei pot învăța să facă bani.

Vărsător

Nativii trebuie să fie înțelepți și să înțeleagă fiecare lucru interesant care li se întâmplă anul acesta. Trebuie să investească în ei, întrucât au o perioadă de regăsire, pot pune bazele unei afaceri, au un an bun financiar vorbind. Începutul de an este mai greu însă, atenție după 14 aprilie pentru sănătate și erori medicale. Anul acesta poate fi un an al eliberării.

Pești

Anul acesta le aduce o mare oportunitate de a se elibera, iar Jupiter le mai aduce și vindecare. Ei comunică mai mult și vor fi în centrul atenției. Anul acesta va fi unul foarte bun din punct de vedere financiar.