Produsul ieftin cu care Adelina Pestrițu își albește dinții: ”E un truc din moşi strămoşi”

Poate nu știați, dar Adelina Pestrițu își albește dinții cu bicarbonat de sodiu. Astfel că vedeta a dezvăluit că are mare grijă d edantura sa, că merge la stomatolog des, dar că nu dă o avere pe produse de albire, ci folosește acest ingredient care este foarte ieftin.

Produsul ieftin cu care Adelina Pestrițu își albește dinții

Într-o declaraţie pentru Revista Viva!, Adelina Pestriţu a spus că are mare încredere în acest truc, dar că nu se dezice de igiena corespunzătoare.

”Mă spăl cu bicarbonat pe dinţi. Este un truc din moşi-strămoşi. Se spune că dacă îţi doreşti dinţi uşori mai albi, pentru că nu face acum minuni. Igiena corespunzătoare este cea mai importantă. Din păcate, am înţeles că doar 1 din 5 români sau mai rău… Oricum procentajul oamenilor care nu dau pe la cabinetul medicului stomatolog este destul de mare pentru România”, a declarat vedeta.

Mai mult, frumoasa brunetă trage un semnal de alarmă, spunând că frumuseţea exterioară nu este suficientă.

„Cam ciudat când suntem atât de dornici să fim frumoşi, să fim aranjaţi, să ne punem un machiaj de calitate pe ten, să folosim tot felul de produse de calitate, să ne îmbrăcăm frumos, să mirosim frumos… e ciudat să avem dantura stricată, cu carii sau o tentă ciudată, nu? Ar trebui să se se facă o educaţie în sensul acesta şi puteţi să începeţi de la bicarbonat”, a declarat Adelina Pestriţu, pentru sursa menționată.

Adelina Pestrițu a avut coronavirus

Adelina Pestrițu este o femeie activă. Aceasta avut numeroase ședințe foto, a fost la sala de fitness, a încercat să se protejeze cât mai mult purtând mască și dezinfectându-și mâinile, dar, din păcate aceasta s-a infectat cu coronavirus, în urmă cu câteva luni, când, după ce a rămas fără gust și fără miros, a decis să-și facă testul covid.

„N-am ştiut că persoana respectivă este infectată cu Covid, eu mi-am făcut testul după ce am rămas fără gust şi fără miros, mâncam o ciocolată şi efectiv nu mai aveam niciun gust, nu înţelegeam de ce simt ca şi cum aş mânca hârtie. Am venit, mi-am făcut testul, am aflat că este pozitiv, deocamdată starea mea de sănătate este bună. Şi vreau să vă mai spun un lucru, ce situaţie…îmi este teamă pentru mine şi pentru ai mei, dar eu am mare încredere că totul va fi bine. Purtăm mască în continuare, da?”, a spus Adelina Pestrițu într-un instastory. Din fericire, Adelina Pestrițu s-a făcut bine, iar în prezent bruneta nu mai are probleme de sănătate.