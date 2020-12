Adelina Pestrițu, gest minunat într-o perioadă dificilă. Îți vor da lacrimile

Adelina Pestrițu a făcut un gest onorant într-o perioada dificilă. Vedeta s-a implicat în opere de caritate și își îndeamnă toți fanii să facă astfel.

Adelina Pestrițu, opere de caritate. Gest minunat într-o perioadă dificilă

Vedeta Instagramului a povestit într-un interviu pentru Știrile Kanal D despre viața de familie minunată pe care o are alături de soțul și fetița sa, Virgil și Zenaida, dar și despre operele de caritate în care s-a implicat. Acum, ea vrea să-l ajute pe Mihăiță, un băiețel în vârstă de trei ani care se luptă cu o boală cruntă, amiotrofie spinală tip II.

„Din păcate, sunt tot mai multe cazuri de copii bolnavi. Am văzut în ultimul an foarte multe cazuri de copii cu acest diagnostic, amiotrofie spinală. Pentru tratament, Mihăiță are nevoie de 2.100.000 de euro, o sumă enormă, greu de strâns, dar nu imposibil. Tocmai pentru asta m-am alăturat acestei campanii, îmi doresc foarte mult să îl ajut pe Mihăiță să strângă acești bani de care el are nevoie pentru a trăi, pentru a se bucura de viață.

Mă sensibilizează foarte tare aceste cazuri, și de copii și de oameni bolnavi în general, dar copiii sincer cred că merită toată susținerea noastră. Sunt atât de puri și chiar merită să ne unim forțele și să îi ajutăm să strângă banii de care au nevoie pentru tratamente, pentru operații. Mihăiță este un copil atât de bun!

Am câteva filmări trimise de mama lui, am plâns foarte mult pentru că se vede că își dorește să fie un copil normal, iar noi putem să contribuim, să donăm, să trimitem mesaje cu donații și să îi fim alături cumva”, a spus Adelina Pestrițu.

Petrece sărbătorile în casă nouă

Adelina Pestrițu s-a mutat în casă nouă. Bruneta este cu adevărat împlinită, căci de multe luni se plângea fanilor de pe rețelele de socializare că nu are destul spațiu pentru ea și familie.