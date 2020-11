Adelina Pestrițu are o viață fascinantă. Cât de mulți bani face

În urmă cu un an de zile, Adelina Pestrițu a fost desemnată cel mai bun influencer din România, în cadrul E! People Choice Awards. Însă între timp, datorită succesului, vedeta a reușit să dea o lovitură financiară de proporții.

În 2019, Adelina Pestrițu a fost desemnată cel mai bun influencer din România Cu această ocazie, vedeta a participat la gala internațională din Santa Monica, Los Angeles din Statele Unite ale Americii.

Nu știu cum aș putea să mulțumesc mai mult celor care m-au votat decât spunându-le că este premiul lor, că împreună am câștigat acest trofeu”, povestea pe atunci Adelina Pestrițu, potrivit Okmagazine.ro .

”Îmi vine să plâng, dar și să rad în hohote, este un sentiment copleșitor ce simt acum. Pentru mine a fost ca un vis împlinit când am aflat că sunt pe lista de nominalizați la aceste premii atât de importante pe plan internațional, așa că acum, după ce am aflat vestea cea mare, simt că toată lumea e a mea.

La doar un an de la evenimentul din Los Angeles, Adelina Pestrițu se poate lăuda cu o viață înfloritoare din punct de vedere profesional. Vedeta a mărturisit că se bucură de un adevărat succes datorită premiului câștigat, care i-a adus multe contracte și colaborări cu branduri importante.

”Da, am simțit schimbarea din prima clipă. Aveam foarte multe contracte mari și înainte, însă pot spune că numărul lor s-a triplat, iar clienții noi continuă să apară într-un număr mare. Sunt recunoscătoare că un astfel de premiu internațional a ajuns în mâinile mele și, în plus, faptul că am fost prima persoană din România care l-a câștigat m-a făcut să mă simt foarte mândră.

Mă onorează că am putut gusta, puțin, din succesul internațional și că, în sfârșit, se recunoaște activitatea unui influencer ca fiind ceva care chiar contează și are valoare.”, a dezvăluit Adelina pentru revista Ok!