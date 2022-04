Produsul cu care Lidl România vrea să dea lovitura. Clienții se vor bate pe el, e 2 în 1

Cu ce produs vrea Lidl România să dea lovitura. Clienții îl vor prefera, cu siguranță. Se știe că Lidl își actualizează în fiecare săptămână oferta de produse pe care clienții le pot găsi în magazine: alimente, haine, dispozitive pentru casă și grădină etc. Lanțul de hypermarketuri reînnoiește oferta în zilele de luni și de joi, iar unul dintre produsele care apar în oferta de joi, 14 aprilie 2022, s-ar putea vinde ca pâinea caldă, mai ales că este 2 în 1.

Produsul cu care Lidl România vrea să dea lovitura

Lidl vine și în întâmpinarea celor care petrec cât mai mult timp în aer liber, astfel că le vine în ajutorul celor care ies la camping, la grătar sau la pescuit, ca să le facă un produs foarte util în mai multe situații. Dispozitivul care apare în oferta de joi este 2 în 1, ce poate fi util și la mașină și are un preț imbatabil. Este vorba despre un reflector LED, cu powerbank încorporat, pliabil, care este comercializat la prețul de 99.99 de lei.

Acest dispozitiv are o putere de 10 W și poate să lumineze până la 3 ore, cu ambele LED-uri pornite. Iar dacă numai un singur spor este aprins, autonomia poate să ajungă până la cinci ore. Conform specificațiilor, intensitatea fluxului luminos pentru fiecare LED este de 500 de lumeni.

Dispozitivul la ofertă mai are inclus și un powerbank care are capacitate de 5 Ah, iar pachetul mai include și un cablu USB tip C pentru încărcare, ce are o lungime de 90 de cm. Suportul este magnetic, iar reflectorul poate fi atașat de suprafețe și obiecte metalice.

Alte oferte la Lidl România

De asemenea, luând în considerare faptul că este destinat ca să fie folosit în aer liber, aparatul beneficiază de certificare pentru rezistență la apă și praf, putând fi folosit chiar și atunci când plouă moderat. Produsul are garanție de trei ani, motiv pentru care în cazul unor defecțiuni poate fi returnat, în baza bonului fiscal.

Însă aceasta nu este singura ofertă pusă la bătaie în magazinele Lidl începând de joi. În aceste hypermarketuri se vor găsi și televizoare, la prețul de 999 de lei. Mai exact, este vorba despre un televizor de tipul smart Android, de la Xiaomi, cu rezoluție 1366 x 768, capacitate de stocare 8 GB, procesor Quad core 1,2 GHz. Televizorul acesta poate fi conectat prin Bluetooth și Wi-fi, are ecran HD LED și diagonala de 80 cm.

O altă ofertă mai este și trusa cu bormașină Parkside, la un preț de 399 de lei. Trusa include 73 de accesorii, dar și lampă de lucru cu LED integrat.