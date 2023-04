Comisia Europeană ia în calcul suspendarea importurilor din Ucraina pentru o listă de 10 produse. Așadar, care sunt produsele din Ucraina care nu vor mai ajunge în România. Ce a cerut țara noastră, prin vocea ministrului Agriculturii, Petre Daea.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat că, în urma discuțiilor avute la nivelul Comisiei Europene cu miniștrii de resort din statele afectate de importurile de cereale din Ucraina, Comisia analizează suspendarea importurilor din această țară pentru o listă de 10 produse.

Printre aceste produse se numără grâul, porumbul, floarea-soarelui și rapița. De asemenea, România a solicitat în acest context oprirea importului pentru mălai și făină de grâu.

Astfel, singura țară vecină cu Ucraina care va permite în continuare importul de cereale din Ucraina este România.

În acest context, Ministrul Agriculturii, Petre Daea, i-a transmis omologului său din Ucraina că statul român va implementa măsuri de securizare suplimentară (sigilare și monitorizare) pentru mijloacele de transport care tranzitează teritoriul României către alte state terțe.

De asemenea, premierul Nicolae Ciucă a semnat, împreună cu omologii săi din Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Polonia, o scrisoare comună, adresată președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Prin această scrisoare se propune un set de măsuri menite a reduce semnificativ dezechilibrele create în piață de importurile masive de cereale din Ucraina.

Astfel, România solicită Comisiei Europene, alături de celelalte patru state UE, să ia în calcul reintroducerea taxelor vamale pentru importurile din Ucraina, care sunt scutite acum.

Ministrul Daea a mai declarat acum că înalții funcționari ai Comisiei Europene au avertizat statele care au luat măsura unilaterală de interzicere a importurilor că este ilegală, iar spriijnul acordat la nivel european pentru compensarea dezechilibrelor de pe piață presupune ca măsură de salvgardare excepțională și instituirea interzicerii importurilor, pentru o perioadă de timp, respectiv până în data de 5 iunie.

Măsurile de salvgardare prevăd patru produse, grâu, porumb, floarea-soarelui și rapiță, însă statele UE au cerut și orpirea importurilor pentru alte produse.

„În discuția pe care am avut-o ieri la cu comisarii se așteaptă să vină cosensul privind lista produselor care vor fi puse în dispozitivul juridic pentru a putea fi obstrucționate la import, pentru că a venit Comisia cu patru și noi am pus alături de aceste patru produse am pus și făină de porumb și făină de grâu”, a mai spus Petre Daea, care a amintit că lista a ajuns la 10 produse în analiză.