Problemele care apar la o Dacia Logan după 200.000 de kilometri. Când ar trebui vândută maşina

Unul din cele mai apreciate și vândute modele de Dacia, este fără îndoială modelul Logan, de la prima sa iterație și până la generația a treia. De altfel Renault anunța recent și cifrele de vânzare. Dar, cu toate astea, vorbim azi de problemele care apar la o Dacia Logan după 200.000 de kilometri, și când ar trebui vândută maşina.

Încă din primii ani de la preluarea fabricii de la Mioveni, Renault și-a propus să introducă pe piețele europene mașini ieftine, iar raportul calitate preț să se reflecteze în acest segment.

Se pare că modelele Dacia Logan, precum și următoarele din gamă, au reușit într-o anume proporție să se încadreze în această țintă a gigantului francez.

Ca o confirmare a acestui plan, datele furnizate de Renault în martie a.c. atestă vânzările record pe care modelele de la Mioveni le-au reușit. Conform acestora, s-au vândut 171.789 de vehicule în primul trimestru al anului 2023, înregistrând o creștere impresionantă de 34,3%.

Cota de piață a mărcii pe piața europeană de autoturisme a crescut cu 8 puncte procentuale, ajungând la 4,6%, reprezentând cea mai mare creștere dintre primele 30 de mărci de automobile din lume.

În comunicatul primului trimestru din acest an Renault vine și spune că s-au vândut 68.318 de autoturisme Dacia Sandero.

Concret, au avut o creștere cu 26,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, asta însemând că Sandero și-a păstrat locul întâi pe piața europeană de retail.

Pe de altă parte, cu 57.660 de unități vândute, Dacia Duster a înregistrat o creștere de 23,9% în raport cu primul trimestru din 2022 și își menține poziția pe podiumul SUV-urilor de retail în Europa.

Celălalt model, Dacia Jogger, cu 23.330 de unități vândute în primul trimestru, este acum mai popular ca niciodată, după ce a depășit 80.000 de unități vândute de la lansare.

Micuța mașină electrică, din segmentul celor mai ieftine modele, Dacia Spring și-a păstrat poziția puternică pe podiumul european al EV-urilor cu amănuntul. Modelul electric și-a menținut dinamica vânzărilor cu 14.494 de vânzări.

Dar, deși vorbim de echilibrul calitate-preț, cu toate astea sunt probleme la anumite modele, precum Dacia Logan. Așa că, citește mai departe și află care sunt problemele care apar la o Dacia Logan după 200.000 de kilometri.

Românul, mai ales cel cu bani puțini, este un client obișnuit al Dacia, așa că mulți au în garaj cel puțin unul din modelele construite la Mioveni, iar cea mai răspândită mașină a fost Dacia Logan.

Pe de altă parte, mulți români își vor reaminti de problemele întâmpinate la primele modele Logan apărute în 2004, ca urmaș al celebrelor Dacia Solenza și 1310.

Primul model ieșea pe poarta fabricii de la Mioveni pe data de 1 septembrie 2004, iar de atunci Renault și-a îmbunătățit această gamă, iar astăzi s-a ajuns la a treia generație.

Dar, la primele modele, mulți români s-au plâns și se plâng de problemele care apar la o Dacia Logan după 200.000 de kilometri.

Printre pasionații acestui model se numără și un român care are și un canal de Youtube unde a prezentat în detaliu exact această situație, problemele care apar la o Dacia Logan după 200.000 de kilometri.

În cazul de față este vorba de o Dacia Logan cu motor de 0,9 litri pe benzină și cu transmisia în lanț, având și reviziile făcute la 30.000 de kilometri, și având montată o instalație GPL.

”Eu cu mașina aceasta am făcut 6 revizii, deci am economisit 12 revizii în 200.000 km. Dacă aș fi făcut la 10.000 km schimbul de ulei, ar fi trebuit să dau în plus 48.000 de lei.

Sunt în jur de 300-400 de lei la o revizie. Înseamnă o economie de 1.000 de euro în 200.000 km.

Și mașina nu are absolut nimic, merge perfect.”, spune românul în materialul video de pe Youtube.