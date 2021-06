Probleme în căsnicia Ilincăi Vandici. Vedeta nu a mai ascuns nimic

Ilinca Vandici, vedeta de la Kanal D, a vorbit despre perioada pandemiei, dar și despre căsnicia ei în care nu toate au mers ca pe roze. Ea a mărturisit că face terapie de două ori pe săptămână.

Frumoasa prezentatoare a mărturisit cât de greu i-a fost în perioada de izolare, dar și cum a ajuns să facă terapie, confruntându-se cu depresia.

“În pandemie mi-a fost greu, mi-a fost foarte greu. Am mai declarat asta… cumva mi-a revenit depresia, după starea de urgență, hai să zic după 3 luni de pandemie, cam așa, însă mă bucur că s-a întâmplat asta pentru că a sosit și momentul să fac ceva în acest sens și… de atunci fac terapie de două ori pe săptămână și mi se pare că, dacă mă întrebi acum, a fost un lucru pozitiv pentru mine.

Mi se pare că m-am schimbat foarte mult, mi se pare că am înțeles, un pic, mă rog, cât am reușit eu până acum, care este adevăratul sens al vieții și care sunt lucrurile care contează, care ne fac fericiți, care mă fac pe mine fericită, m-am redescoperit ca mamă, am învățat să-mi înțeleg și mai bine copilul, să-l iubesc și mai mult să nu mai cer atât de multe de la el, așa cum sunt obișnuită să fac cu mine, pentru că nu e ok să facem asta cu copiii noștri. Aș putea zice că m-am redescoperit în pandemia asta și-mi prinde extrem de bine. Aș putea declara că pentru mine a fost un pas înainte… trecerea unui alt nivel în dezvoltarea mea ca persoană pur și simplu”, a declarat Ilinca Vandici pentru Ciao.ro.