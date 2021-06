Ilinca Vandici, de urgență la spital în miezul nopții. Primele declarații ale vedetei Kanal D

Ilinca Vandici a fost nevoită să meargă la spital. Vedeta și-a îngrijorat peste măsură fanii din cauza stării de sănătate. Ce s-a întâmplat cu moderatoarea emisiunii „Bravo, ai stil” și care sunt primele ei declarații? Cum se simte aceasta acum?

Fanii Ilincăi Vandici sunt foarte îngrijorați după vestea aflată despre vedetă. Cunoscuta moderatoare a emisiunii „Bravo, ai stil” a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Vedeta de la Kanal D a fost pusă pe perfuzii și a primit îngrijirile corespunzătoare. Cea din urmă a spulberat orice zvon și i-a calmat pe internauții cărora le-a mărturisit că acum se simte bine.

Chiar șantena a dat vestea prin cadrul unei serii de fotografii postate pe Instagram. De asemenea, prezentatoarea a mai subliniat că nu a fost nevoită să stea peste noapte în spital, dezvăluind că a avut o criză de stomac pentru care încă face investigații:

”Sunt bine, mulțumesc foarte mult! Am o criză de stomac, încă nu știu de la ce este. Medicii îmi fac investigații. N-am descoperit încă ce este, iar acum sunt acasă”, a declarat Ilinca Vandici în exclusivitate pentru redactia.ro.

Ilinca Vandici urmează să împlinească frumoasa vârstă de 35 de ani pe data de 17 iunie, iar desigur că vedeta noastră s-a gândit la cadoul pe care și-l dorește din partea soțului sau a apropiaților.

Aceasta vrea un bolid nou! Moderatoarea are gusturi fine pentru că nu se încurcă cu orice autovehicul, ci cu unul în valoare de 100.000 de euro. Frumoasa a povestit amuzată pentru ce are nevoie de o astfel de mașină:

”Uite crește copilul, când plecăm în vacanțe trebuie să avem un portbagaj mai mare ca să avem loc de bagaje și atunci atunci o mașină mai mare ar fi super potrivită. Eu să am mașina mai mare, cumpărată bineînțeles de Andrei. El știe deja. Lăsând gluma la o parte eu am fost mereu super independentă financiar, sunt o fire super muncitoare, am tot ce am nevoie pentru mine și pentru copilul meu, în urma muncii pe care o depun, însă sunt anumite, hai să le numim aspecte, în care un bărbat trebuie să-și arate masculinitatea. Unul dintre ele fiind acesta. Asta am învățat de-a lungul timpului, că un bărbat trebuie lăsat să facă aceste cadouri soției lui. Așa simte că a pus umărul la treabă și a avut impact asupra fericirii ei. Dacă eu pot să-mi ofer tot ce am nevoie, el nu se mai simte bărbat”

