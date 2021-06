În ce stare se află Ilinca Vandici, după ce a fost internată în spital. Ultimele informații despre vedeta TV

Clipe dificile pentru Ilinca Vandici. Frumoasa prezentatoare TV a fost internată de urgență la spital. Ce probleme de sănătate a avut vedeta de la Kanal D și cum se simte în acest moment. Fanilor nu le-a venit să creadă când au văzut fotografia de pe patul de spital.

Nu este de mirare faptul că Ilinca Vandici este una dintre cele mai populare și îndrăgite prezentatoare TV din România. Moderatoarea de la „Bravo, ai stil!” a câștigat simpatia a milioane de români datorită eleganței, rafinamentului și felului său de a fi.

La 35 de ani, vedeta arată mai bine ca niciodată, fiind o femeie care mereu s-a îngrijit. Cu toate acestea, se pare că, recent, Ilinca s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate. Admiratorii săi din mediul online au fost îngrijorați din cauza ei, atunci când vedeta Kanal D a ajuns de urgență pe mâna medicilor, din cauza unor dureri de stomac.

Prezentatoarea TV a împărtășit o fotografie cu ea de pe patul de spital, pe care a urcat-o pe contul său de Instagram. Ilinca Vandici nu și-a lăsat fanii în ceață, ci le-a povestit ce a pățit. Șatena s-a prezentat la o unitate medicală după ce s-a plâns de anumite dureri în zona abdominală. În urma unor analize amănunțite, verdictul a fost clar: bacterie la stomac.

„Iubesc story-urile astea în pat, mi se par wow, geniale…și pe mine în ipostaza asta și mai mult mă iubesc. Nu suport să-mi fie rău, nu suport. Dar o să-mi fie din ce în ce mai bine. Astăzi tot în pat o să mă găsiți, pentru că mă simt așa ușor amețiță și fără energie, dar mai vreau să mă odihnesc un pic, ca să-mi revin. Am găsit o bacterie la stomac, am primit tratament, am primit regim alimentar pentru asta, am început deja tratamentul, așa că o să fiu din ce în ce mai bine”, declara atunci Ilinca Vandici pe Instagram.