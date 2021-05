Ilinca Vandici, anunț bizar în emisiunea lui Teo Trandafir: ”Gata, nu mai vin la emisiune”

Fanii Ilincăi Vandici au rămas șocați în urma ultimelor declarații făcute de aceastea în emisiunea lui Teo Trandafir. Ce a spus cunoscuta prezentatoare de la emsiunea „Bravo, ai stil”? Cei care o iubesc nu se așteptau la asta.

Ilinca Vandici, anunț neașteptat la Teo Show

Ilinca Vandici le-a dat mari emoții fanilor. Cunoscuta prezentatoare de televiziune a făcute câteva mărturii în emisiunea lui Teo Trandafir despre viața sa și despre ce rol nou joacă deja de o vreme bună.

Cei care o urmăresc pas cu pas pe rețelele de socializare îi simt lipsa de pe micul ecran. Pandemia i-a pus pe stop proiectele, iar ea a trebuit să se conformeze și să devină cu mult mai activă în mediul online.

Iată că nu pierde deloc timpul, iar de când s-a pus la casa ei are pe primul loc familia la care de o vreme tot adaugă membri. Concret, Ilinca este „de profesie nașă”, așa cum a mărturisit amuzată în cadrul emisiunii prietenei sale de la Kanal D.

Moderatoarea a declarat că a reușit să adune nu mai puțin de cinci perechi de fini, iar un alt eveniment deosebit este pe ultima sută de metri. Mai mult decât atât, alături de soțul său a botezat și șase copilași.

Vedeta nu uită de importanța de a fi părinte spiritual pentru proaspeții căsătoriți și pentru micuți. Șatena se implică în viața celor pe care încearcă să-i călăuzească. De asemenea, are grijă ca cei mici să primească împărtășania sfântă atunci când cere tradiția.

„Ați aflat că îmi schimb profesia?”

„Aţi aflat şi voi că îmi schimb profesia?! Gata, nu mai vin la emisiune. Nu, glumesc! Se pare că sunt naşă de meserie. Sunt naşă pentru cinci cupluri, mai am încă un eveniment în curând. În plus, am botezat vreo şase copii. Sunt foarte implicată, stau de vorbă foarte mult cu finii. Îmi place să fiu şi pe partea spirituală implicată, îi duc la împărtăşit pe cei mici”, a povestit Ilinca Vandici, la Teo Show

Prezentatoarea și-a luat în serios rolul de nașă