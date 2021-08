Liviu Dragnea a trecut prin mai multe probleme în închisoare, așa că fostul lider PSD a fost la un pas de a rata eliberarea condiționată. În acest moment, el se bucură de timp petrecut alături de cei dragi, dar un singur pas greșit îl putea priva de tot ce își dorea.

Liviu Dragnea a luat parte la un program educațional alături de alți deținuți, dar nu s-a descurcat foarte bine. El a obținut un punctaj mic la cursul de ‘psihiatrie’, așa că risca să piardă la limită eliberarea condiționată oferită de magistrați.

Se pare că fostul lider PSD nu a fost foarte interesat de activitățile din penitenciar în afară de rezultatele bune în muncă, după cum au dezvăluit procurorii. Totuși, această ipoteză a fost infirmată rapid de avocații ce îl apără.

Liviu Dragnea ar fi redactat timp de câteva luni o revistă în penitenciar, dar ar fi fost și interesat de activitățile religioase, după cum au explicat avocații săi. El a reușit să fie eliberat după ce a demonstrat că depune efort și se implică în tot felul de lucruri.

Liviu Dragnea a reușit să iasă din închisoare după mai bine de 3 ani în care a stat încarcerat. Magistrații de lângă Tribunalul Giurgiu au decis să îi ofere eliberarea condiționată, iar liderul PSD a fost extrem de emoționant în fața instanței.

„Cu decență și demnitate am dus pedeapsa. Am ieșit la muncă în fiecare zi care mi s-a permis. Am participat la toate cursurile la care mi s-a permis, n-am lipsit nicio zi.

Am primit recompense în fiecare lună în care am fost la muncă, inclusiv în ultima lună, luna iunie.

Nu vreau să vă mai țin, domnule președinte, au vorbit avocații. Vă rog să judecați conform legii, obiectivității legii și să admiteți cererea.”, declara Liviu Dragnea în fața instanței.