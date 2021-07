Irina Tănase, prima reacție după eliberarea lui Liviu Dragnea. Ce a transmis iubita fostului șef PSD

Astăzi magistrații de pe lângă Tribunalul Giurgiu au dat o decizie în dosarul lui Liviu Dragnea. Decizia vnea în urma ultimului apel făcut de avpcații fostului lider PSD, de bună purtare. Decizia, una neașteptată, a avut deja reacții în spațiul public și politic românesc. Irina Tănase a reacționat și ea, aflându-se lângă Dragnea pe tot parcursul zilei de astăzi.

După mai bine de trei ani, astăzi la Tribunalul Giurgiu s-a discutat despre posibila eliberare condiționată a fostului lider PSD Liviu Dragnea. Decizia, venită în urma unor apeluri făcute de avocații acestuia, a surprins tot spectrul politic românesc. Cu alte cuvinte, astăzi Liviu Dragnea a reușit să convingă magistrații să-l elibereze condiționat din Penitenciarul Rahova.

Motivația cererii de eliberare condiționată s-a bazat pe raportul întocmit de oficialii peninteciarului, raport în care se specifică că Livu Dragnea a avut un comportament exemplar.

La primirea deczieie avocata lui LIviu Dragnea a comentat, spunând că „am găsit niște judecători care astăzi au judecat după măsura legii”.

Cea care i-a stat în toți acești ani grei aproape, a fost Irina Tănase. Nu de puține ori i-a declarat vinovăția și că tot ce i s-a întâmplat fostului lider PSD Liviu Dragnea a fost doar răzbunarea adversarilor politici. Astăzi, Irina Tănase a reacționat imediat la aflarea veștii, declarând:

Un mesaj mai amplu tânăra l-a postat pe contul personal de Instagram, în care descrie momentele de dinaintea deciziei și cele de după. După mai bine de trei ani, Liviu Dragnea reușește să iasă din închisoare, decizia magistraților de pe lângă Tribunalul Giurgiu fiind cea de eliberare condiționată. La tribunal Liviu Dragnea, vădit emoționat, declara în fața Instanței de judecată:

”Cu decență și demnitate am dus pedeapsa. Am ieșit la muncă în fiecare zi care mi s-a permis. Am participat la toate cursurile la care mi s-a permis, n-am lipsit nicio zi. Am primit recompense în fiecare lună în care am fost la muncă, inclusiv în ultima lună, luna iunie.

Nu vreau să vă mai țin, domnule președinte, au vorbit avocații. Vă rog să judecați conform legii, obiectivității legii și să admiteți cererea”, a declarat Liviu Dragnea joi, în fața instanței.