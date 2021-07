Problema gravă de sănătate pe care a avut-o Rică Răducanu. Și Cătălin Măruță a fost uimit să audă

Rică Răducanu a venit azi în emisiunea lui Cătălin Măruță și a povestit cum se simte, după ce a trecut prin coronavirus. El a dezvăluit însă o altă problemă de sănătate pe care a avut-o, motiv pentru care trebuie să facă controale regulat.

Rică Răducanu a povestit că ultimele două săptămâni le-a petrecut pe litoral, la tratamente. Acesta urmează să plece joia aceasta din nou pe litoral, pentru a-și duce și soția la tratamente.

”Aratam ca un polar, acum pe plaja, m-am facut smecher pe acolo la mare, m-am dat la skandenberg. Am fost la Neptun. A inceput lumea sa mai vina, dar nu mai era cum era. Nu se poarta masca, s-a relaxat lumea. Nu mai e cum era odata, acum daca te duci trebuie sa dai noroc intr-un anumit fel. Am fost la control la inima, au zis ca sunt bine.

Eu fac tratament la ”Doina” la mare, fetele de acolo ma stiu de cand jucam fotbal. Face Fănica un masaj!… Orientarea mea in spatiu nu prea mai e buna, am vrut să ma intorc la Bucuresti, dar mergeam tot spre Constanța. Am stent la inima de un an. Plec joi iar la mare. Sotia mea e bine acum, și-a facut control la plamani. Am 75 de ani, am genă bună, mama a trăit 100 de ani, fratele meu are 90 de ani”, a dezvăluit Rică Răducanu.