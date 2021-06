Clipe cumplite pentru Rică Răducanu. Soția lui nu este bine deloc, ce verdict au medicii

Rică Răducanu trece prin momente cumplite încă de la începutul pandemiei de coronavirus. Din păcate, soția sa nu se simte deloc bine. Medicii i-au oferit noi vești despre starea de sănătatea a acesteia. Ce se întâmplă acum cu partenera fostului sportiv?

Care este starea de sănătate a soției lui Rică Răducanu?

Situația este dramatică pentru Rică Răducanu. Familia acestuia traversează o perioadă destul de dificilă pentru că toată lumea își face griji pentru soția fostului sportiv care nu mai scapă de problemele de sănătate. Fostul portar de la Rapid a declarat că partenera lui se simte în continuare destul de rău, iar asta pentru că are probleme cu picioarele și este nevoită să meargă susținută de un baston.

Din nefericire, tot acesta a avut parte de alte clipe de cumpănă după ce a fost infectată cu COVID-19: „Boala asta e rea şi, pentru cine mai are şi alte boli, e şi mai rău. Nu mi-a fost foarte greu, eu am stat în spital, dar nu am avut mari simptome. Sper să scăpăm cât mai repede de această boală.

La 10 mai poate se dă drumul la toate, să aduc lăutarii, că tot fac 75 de ani. A fost beleaua de pe lume să stau singur acasă, când era soţia în spital, m-au luat toate gândurile. Soţia încă nu e foarte bine, a stat o lună în spital.”

„Ce glume? Nu îmi mai arde de nicio glumă”

Sportivul a dezvăluit că femeia nu este atât de bine și că o dor toate, însă nu știe dacă este cazul unei operații, dar la moment ambii urmează tratament medicamentos. Cei doi iau câte zece pastile pe zi. Fanii acestuia îi transmit mesaje în care îi doresc tot binele din lume și speră ca anii de bătrânețe să treacă mai lin.