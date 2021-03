Cum s-a vindecat Rică Răducanu de covid-19. Soția lui a stat o lună în spital

Rică Răducanu este fericit că a scăpat de coronavirus și speră ca pandemia să treacă cât mai repede deoarece dorește să sărbătorească cei 75 de ani de viață fără de restricții.

Cum s-a vindecat Rică Răducanu de covid-19

Amintim că și fostul portar, și soția sa au fost internați la Spitalul ”Victor Babeș” din Capitală în luna ianuarie a acestui an, după ce au fost depistați cu coronavirus.

Rică Răducanu a avut o formă ușoară a bolii, dar soția lui a fost transferată în stare gravă la ATI. După ce a trecut prin această experiență, fostul sportiv a spus că ”boala asta e rea si, pentru cine mai are si alte boli, e si mai rău. Nu mi-a fost foarte greu, eu am stat in spital, dar nu am avut mari simptome.

Sper sa scăpam cat mai repede de aceasta boala. La 10 mai poate se da drumul la toate, sa aduc lăutarii, ca tot fac 75 de ani. A fost beleaua de pe lume sa stau singur acasă, când era soția in spital, m-au luat toate gândurile. Soția încă nu e foarte bine, a stat o luna in spital”, a declarat Rică Răducanu la Pro TV.

Despre Rică Răducanu

Rică Răducanu, în vârsta de 74 de ani, a jucat de 61 de ori în echipa națională. Fostul internațional şi-a petrecut o mare parte a carierei la Rapid. Rică Răducanu s-a născut la data de 10 mai 1946, în Vlădeni, județul Ialomița. El este un fost fotbalist român, portar. Rică Răducanu a jucat la echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal 1970 din Mexic, o performanță pentru care a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a.

Dar Rică Răducanu a activat și ca actor. Regizorul Mircea Daneliuc i-a dat rolul unui afacerist veros, pe nume Maricel, în filmul „Legiunea străină“.