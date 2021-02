Rică Răducanu, operat de urgență. Vestea teribilă pe care a primit-o chiar acum

Rică Răducanu nu scapă de problemele de sănătate. După ce a ajuns pe mâinile medicilor din cauza infecției cu coronavirus, Rică Răducanu este din nou în grija cadrelor medicale. Acesta a întâmpinat probleme de respirație și va fi operat.

Fostul portar a spus că în ultima perioadă a întâmpinat o problemă cu nasul, cauzându-i mari dureri, dar și dificultăți în respirație.Acesta a mers la medic, unde este operat în aceste momente, intervenția nefiind una ușoară. Medicii l-au anunțat pe Rică Răducanu că are un furuncul nazal care trebuie eliminat, iar această intervenție se efectuează doar chirurgical. Astfel că Rică Răducanu s-a supus și a mers la operație.

Amintim că din cauza noului coronavirus, Rică Răducanu a ajuns internat în spital. În același spital s-a aflat și soția acestuia, doar că într-o stare mult mai gravă. Ea a fost internată la ATI.

„De la început am fost mai bine ca nevastă-mea. Eu nu am avut prea multe probleme. Ea avut rău, dureri de mușchi, de oase…Ea are și probleme la rinichi, e mai bolnăvioară. Ea nu poate să stea fără…îi mai face pe partea asta cu oxigen. Încă nu e bine. (…) Nu pot s-o aduc acasă. Acolo o îngrijește. E nenorocire mare”, a spus Rică Răducanu la Antena Stars.