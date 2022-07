Prințul William, derapaj inedit la Wimbledon 2022. Rar l-au văzut fanii așa

Prințul William a fost surprins într-o ipostază neașteptată la Wimbledon 2022. Momentul rar a fost surprins de camerele de luat vederi, iar operatorii au schimbat cadrul instantaneu după gestul ducelui de Cambridge, în vârstă de 40 de ani. Se pare că doilea moștenitor al tronului Marii Britanii a lăsat la o parte prestanța impusă de titlul său!.. Ce a făcut prințul William.

Prințul William este un înfocat al tenisului. El a fost prezent la Wimbledon 2022, unde a trăit cu mare intensitate meciul disputat de Cameron Norrie în cadrul turneului, iar momentul în care acesta a pierdut un punct s-a dovedit a fi prea mult de suportat pentru el.

În acel moment, prințul William a scăpat o înjurătură în toată regula, surprinsă și de camerele de luat vederi. Deși operatorii au schimbat rapid cadrul, tot i s-a putit citi pe buze înjurătura rostită în timpul meciului respectiv.

Până la urmă, tenismenul britanic și-a revenit, astfel că îl va întâlni în semifinală pe Novak Djokovic. Prințul William a fost acompaniat în tribună de soția sa, Kate Middleton. Deși prințul William a scăpat o înjurătură în tribune, atât el, cât și soția sa au fost văzuți zâmbind și în prima zi la Wimbledon 2022.

Pentru acest eveniment, Kate a purtat o rochie albastră cu buline de la Alessandra Rich și cercei de perle. Înainte de ieșirea la Wimbledon, Kate și William au fost văzuți ultima dată la un eveniment public la sfârșitul lunii iunie, când au vizitat Muzeul Fitzwilliam din Cambridgeshire.

Anul acesta au fost puse premii impresionante la turneul de la Wimbledon 2022, respectiv cu 11.1% mai mari decât anul trecut. Astfel, premiile de la Wimbledon 2022 pentru turneele de masculin și feminin simplu:

Primul tur: 50.000 de lire sterline

Turul doi: 78.000 de lire sterline

Turul trei: 120.000 de lire sterline

Turul patru: 190.000 de lire sterline

Sferturi de finală: 310.000 de lire sterline

Semifinale: 535.000 de lire sterline

Finală: 1.050.000 milioane de lire sterline

Campion: 2.000.000 de lire sterline

La Wimbledon 2022, Simona Halep, jucătoarea de tenis româncă, a învins-o pe Amanda Anisimova, cu scor 6-2, 6-4, după 63 de minute, fiind în semifinalele Wimbledon 2022. Următorul meci al Simonei Halep este cu Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA), pentru un loc în finală. Aceasta din urmă s-a calificat în penultimul act, după ce a învins-o pe Ajla Tomljanovic, cu scorul de 4-6, 6-2, 6-3.

Haha Prince William saying no, no, no fuck it lol 😆 #Wimbledon pic.twitter.com/Bmuf5LFFPG

— matthew (@rdgboi13) July 5, 2022