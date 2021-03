Prințul Harry s-a angajat. Ce job are acum, după ce Regina Elisabeta l-a lăsat fără bani. Ducele de Sussex este foarte mândru de noul său loc de muncă. Ce spune soția sa, Meghan Markle, despre decizia partenerului său.

Unde s-a angajat prințul Harry

Prințul Harry s-a angajat. Ducele de Sussex a obținut un loc de muncă la compania de coaching și sănătate mintală Better Up din Sillicon Valley, acolo unde fratele prințului William va intra în rolul de ofițer șef de impact, a dezvăluit marți firma din San Francisco pe site-ul său. Ca parte a rolului său, ducele va pleda public pe subiecte legate de sănătatea mintală și va fi, de asemenea, implicat în diverse inițiative ale companiei, inclusiv decizii de strategie de produs și contribuții caritabile.

„Am intenția de a contribui la crearea impactului în viața oamenilor. Coachingul proactiv oferă posibilități nesfârșite de dezvoltare personală, conștientizare sporită și o viață mai bună.”, a declarat prințul Harry pentru The Wall Street Journal, scriu cei de la Independent.

Harry a vorbit în mai multe rânduri despre propria sa luptă personală pentru a se împăca cu moartea subită a mamei sale Diana, prințesa de Wales, care a încetat din viață într-un accident de mașină, în anul 1997, pe vremea când ducele de Sussex avea numai 12 ani. Soțul lui Meghan Markle a dezvăluit, anterior, că a căutat ajutor profesional după ce a petrecut aproape două decenii „fără să se gândească” la moartea mamei sale, în timp ce „își închidea toate emoțiile”.

Prințul Harry și Meghan Markle au renunțat complet la atribuțiile lor ca membri ai coroanei britanice

Prințul Harry a vorbit din nou despre moartea lui Lady Di în prefața unei noi cărți, Hospital by the Hill, care se adresează copiilor lucrătorilor din domeniul sănătății care au murit în timpul pandemiei coronavirusului. La începutul acestui an, prințul Harry și soția sa Meghan Markle au confirmat că nu se vor întoarce în Marea Britanie ca membri ai familiei regale.

Oficialii de la Palatul Buckingham au declarat că responsabilitățile și îndatoririle cuplului, precum numirile militare onorifice și patronatele regale, vor fi returnate reginei și apoi împărțite membrilor familiei regale britanice.

Meghan Markle și prințul Harry și-a anunțat decizia de a renunța la atribuțiile lor ca membri ai coroanei britanice în ianuarie 2020, spunând că vor începe o nouă viață ca persoane independente din punct de vedere financiar. Ducii de Sussex au renunțat, în mod oficial, la privilegiul de a fi numiți membrii superiori ai familiei regale încă din data de 1 aprilie 2020. De asemenea, cei doi au renunțat la utilizarea titlurilor lor regale și s-au mutat din Londra în California împreună cu fiul lor Archie.