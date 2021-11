Prinții Harry și William, în mijlocul unei noi controverse. Regina Elisabeta e din nou supărată

William și Harry sunt din nou în mijlocul unei controverse, iar Regina Elisabeta este iar indignată. Se pare că acesta împreună cu prințul Charles și Prințul William vor lansa unui ”boicot” împotriva BBC. Iată de ce.

Prinții Harry și William, în mijlocul unei noi controverse

Cei trei au amenințat că vor lansa un ”boicot” împotriva BBC, după ce s-a aflat că televiziunea dorește să difuzeze un documentar în care să arate că Prințul Harry și Prințul William au dus, în trecut, o campanie de defăimare unul împotriva celuilalt, vorbindu-se de rău reciproc în presă.

Documentarul are două părți și este intitulat „The Princes and the Press“. El ar urma să fie difizat luni și marți BBC Two. Documentarul a stârnit însă indignare în Familia Regală, iar Regina este ”supărată” că nu i s-a permis să-vadă dinainte. Aceasta susține, de asemenea, că i se refuză dreptul de a răspunde la acuzațiile dăunătoare, notează The Mirror.

De asemenea, conform Mail on Sunday, Palatul a avertizat că nu o să mai coopereze pentru proiecte viitoare cu BBC dacă nu i se acordă un drept la replică.

William și Harry au negat că s-au vorbit de rău în presă

De menționat este că acest conflict va testa, probabil, relațiile deja tensionate dintre BBC și Familia Regală Britanică, care au fost supuse unei presiuni fără precedent din luna mai, când corporaţia şi-a cerut scuze în numele lui Martin Bashir pentru celebrul interviu cu Prinţesa Diana.

Despre acest nou documentar, „The Princes and the Press“, se suspectează că o să repete afirmaţiile coautorului cărţii „Finding Freedom“, Omid Scobie, cum că Prinţul William şi personalul lui ar fi lăsat să se scurgă informaţia conform căreia Prinţul Harry se lupta cu sănătatea sa mintală, în urma interviului pe care Prinţul Harry şi Meghan l-au acordat în Africa.

Însă acele afirmaţii au fost tăiate în ultimul moment din documentarul „Harry şi William: What Went Wrong?“ chiar înainte programul să fie difuzat pe ITV în iulie.

Deși se spune că prinții nu sunt de acord cu multe aspecte, ei s-au sprijinit reciproc atunci când vine vorba de de presă. Astfel că ambii au negat vehement afirmațiile că fiecare birou a informat presa unul împotriva celuilalt.

Prințul Charles a vorbit despre starea de sănătate a Reginei Elisabeta

Recent, Prințul Charles a vorbit despre starea de sănătate a mamei sale, care a fost spitalizată în urmă cu câteva săptămâni pentru ”investigații”.