Prin ce trece Regele Charles acum, după diagnosticul de cancer. Monarhul britanic a emoționat oamenii din întreaga lume

Odată cu anunțul privind diagnosticul suveranului britanic, toată lumea a vrut să știe ce se întâmplă. Recent, într-un dialog preluat de tabloidele engleze, fiul Reginei Camilla a decis să povestească prin ce trece Regele Charles acum, după diagnosticul de cancer. De altfel, de când cu aceste probleme, monarhul britanic a emoționat oamenii din întreaga lume.

Regele Charles și informații despre starea sa de sănătate

În luna august a acestui an, în timp ce vizita familiile afectate de atacul din Southport, soldat cu moartea a trei copii, monarhul britanic a fost întrebat cum se simte în timpul tratamentului său împotriva cancerului.

„Nu prea rău”, avea să răspundă suveranul, iar actualizarea vine după ce, în februarie a fost diagnosticat cu o formă necunoscută de cancer. Deși a urmat un tratament de atunci, Regele Charles a împărtășit cu publicul doar ocazional știri despre sănătatea sa.

În luna mai, în timp ce discuta cu un veteran al armatei britanice, în timpul unei vizite la Muzeul Aviației Militare, Regele Charles a confirmat că și-a pierdut simțul gustului în timpul tratamentului de chimioterapie, dar nu a spus dacă efectele ar fi temporare. Vizita la muzeu a avut loc la scurt timp după ce s-a întors la îndatoririle sale publice.

Deși a făcut un pas înapoi în urma diagnosticului său inițial, acordând timp pentru tratament și recuperare, pe 30 aprilie a vizitat University College Hospital Macmillan Cancer Centre din Londra, cu regina Camilla alături de el.

Fiul Reginei Camilla a decis să povestească prin ce trece Regele Charles acum

Deși nu au mai parvenit publicului nicio altă nouă informație, recent fiul reginei Camilla, Tom Parker Bowles, a împărtășit o informație rară despre starea de sănătate a regelui în legătură cu tratamentul împotriva cancerului.

Conform presei britanice, Tom Parker Bowles ar fi făcut această dezvăluire în timp ce își promova noua carte, „Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III”.

Potrivit Express, Parker Bowles a împărtășit prin ce trece Regele Charles acum, după diagnosticul de cancer, spunând că „medicul regelui spune că tratamentul merge bine”. Parker Bowles a dezvăluit, de asemenea, modul în care mama sa, regina Camilla, a făcut față diagnosticului, spunând: „Este dură, mama mea”.

Monarhul britanic a emoționat oamenii din întreaga lume

În luna august Marea Britanie avea să fie zguduită de un incident tragic, în urma căruia mai multe persoane aveau să-și piardă viața. După tragicul eveniment, monarhul britanic a emoționat oamenii din întreaga lume, prin gestul său.

Din imaginile surprinse, lumea a putut să vadă cum suveranul era vizibil emoționat să vadă omagiile aduse celor trei fetițe care și-au pierdut viața în atacul din 29 iulie.

Aplauzele celor aflați la locul tragediei l-au urmat pe monarh în timp ce se îndrepta spre primărie pentru o întâlnire cu copiii curajoși care au supraviețuit atacului, împreună cu familiile lor.

Palatul Buckingham avea să sublinieze faptul că regele a dorit să facă din acest moment unul special pentru cei care au trecut prin atâtea.