Prin ce a trecut Roxana alături de Liviu Guță. A recunoscut tot, fără perdea: ”Nicio femeie nu-l va schimba!” (exclusiv)

Numai un an și trei luni a durat căsnicia manelistului Liviu Guță cu Roxana. Ea a fost cea care a cerit divorțul, în urma certurilor repetate.

Roxana, nevasta lui Liviu Guță vreme de un an și trei luni, a făcut noi dezvăluiri, în exclusivitate pentru impact.ro.

Roxana a mai spus și că nu s-a căsătorit cu manelist din interes.

Liviu Guță a vorbit și el despre despărțirea de Roxana.

”Vin de la notar, unde am fost să fac o împuternicire pentru divorțul de Roxana. Venim din două lumi diferite. Când mă îndrăgostesc, pun suflet. Nu am apucat să ne cunoaștem. A venit și pandemia asta. M-am grăbit! Important este că am trecut și peste asta. Am plecat de acasă de 5 ori. Am tot sperat, o iubeam. Au fost foarte multe discuții. Am rămas puțin șocat, atât pot să spun. Nu m-a înșelat.

Nu ne-am înțeles. Era agresivă verbal. Lumea se schimbă de la o zi la alta. Certurile erau din cauza copiilor. Nu știu dacă m-a iubit. Asta e o enigmă pentru mine. Te cerți cu mine fără să îți fac nimic. Se deschideau subiecte despre fosta soție, de trecut. Noi chiar voiam să facem un copil. Certurile au început din iunie, anul trecut, spunea Liviu Guță, în emisiunea “Teo Show”, de la Kanal D.