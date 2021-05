Soția lui Liviu Guță ripostează. Ce susține că a dus, de fapt, la divorțul celor doi

Vestea divorțului dintre Liviu Guță și soția lui Roxana a luat prin surprindere pe toată lumea. Manelistul a făcut astăzi anunțul surprinzător.

El a spus că a hotărât să divorțeze de Roxana, pentru că relația lor nu mai merge deloc bine. Totul se întâmplă la doar un an și câteva luni de căsnicie.

Manelistul a mai spus că soția lui era agresivă verbal și că în ultimul timp nu se mai înțelegea deloc.

„Am plecat de acasă de 5 ori. Am tot sperat… O iubeam. Au fost foarte multe discuții. Am rămas puțin șocat, atât pot să spun. Nu m-a înșelat. Nu ne-am înțeles. Era agresivă verbal. Lumea se schimbă de la o zi la alta. Certurile erau din cauza copiilor.

Acum, soția artistului a vorbit despre divorț și a declarat că a pus prea mult suflet. Roxana l-a compătimit în mod ironic pe soțul ei, spunând că ea își asumă ce face.

‘Săracu’! El victimă, mereu victimă. Eu îmi asum ce zic, ce fac, mai ales când greșesc. Am pus prea mult suflet, am iubit prea mult. Am căutat mereu să fie bine. Trebuie două persoane pentru a realiza aceste lucruri. Eu îl respect. Nu îi port ură, nu cunosc sentimentul de ură. Să fie sănătos și fericit!’, a declarat Roxana pentru Tacataca.