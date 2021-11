Prin ce a trecut mama Deliei după ce a făcut covid-19, de fapt. Gina și-a povestit drama

Prin ce a trecut mama Deliei, după ce a făcut coronavirus. Gina Matache a trecut recent prin boală. Deși ea a dezvoltat o formă ușoară de boală, artista a ales să se interneze în spital pentru o scurtă perioadă de timp, de teamă ca lucrurile să nu se complice.

Gina Matache a povestit prin ce a trecut din cauza infecției cu coronavirus.

,,Am avut ghinionul să mă infectez cu COVID-19. Acum sunt pe drumuri pentru analize și aștept sa treacă câteva luni ca să pot vaccina. Nu am avut simptome severe, m-am internat câteva zile pentru că îmi era frică. Îmi scăzuse saturația puțin, dar nu alarmant. Nu pot să spun că am fost foarte rău, nu am stat la pat.

Pentru mine primele simptome au fost ușoare, nu le-am luat în seamă, am crezut că este o simplă răceală. Am făcut un test rapid înainte și a ieșit negativ. Când am văzut ca simptomele sunt mai severe, am făcut un PCR si a doua zi a ieșit pozitiv. Am luat pastilele necesare și cam asta a fost”, a spus Gina Matache la un post de televiziune.