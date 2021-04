Mama Deliei Matache, vacanță de lux. O noapte de cazare, cât o mașină second-hand

Gina Matache s-a bucurat de o vacanță de lux alături de Delia și Răzvan Munteanu, dar și de fostul ei soț. Mama artistei a povestit că a fost în Dubai, Maldive și Egipt, vizitând și cunoscând cele mai frumoase peisaje.

Delia Matache este cunoscută pentru vacanțele de lux pe care le face, așa că de data aceasta a vrut să își răsfețe mama. În ultimele luni, Gina Matache s-a plimbat prin lume, iar luxul a fost la el acasă.

Ea a stat o săptămână în Dubai, alături de fiica ei și ginerele său. Nu au stat într-un singur loc, ci s-au plimbat peste tot.

”În Dubai am stat o săptămână. A fost superb, a fost vis. Au luat copiii o vacanță în care să nu stăm doar într-un singur loc, am bifat mai multe locații. Am fost cu Delia și cu Răzvan. Au fost locurile lor diferite și mi-au zis: ”Hai mama, să guști și tu”. M-au dus pe unde știau ei că este de văzut ceva deosebit. Eram ca un copil care a văzut pentru prima oară nu știu ce minunăție.”, a declarat Gina Matache la Antena Stars.

A urmat apoi o altă locație de lux: Maldive, unde mama Deliei s-a bucurat de plajă și soare. Banii nu au fost deloc o problemă, iar vedeta a scos din buzunar 4000 de euro pe noapte. Delia i-a făcut cadou mamei sale de 8 martie o excursie în Maldive. Gina Marache nu a știut unde merge, totul fiind o surpriză pentru ea. Apoi, ca să își bucure și tatăl, au mers în Egipt.

”După am fost în Maldive, unde a fost mai pe relax așa, pentru că era totul izolat pe o insulă, dar cu dotările de ultimă generație în cameră. Adică, de unde vedeai așa niște căsuțe acoperite cu stuf, în interior era tot ce își trebuia, era superb. A fost 4.000 și ceva de euro noaptea. Eu nu am știut unde merg. Am aflat după. Excursia aia a fost în contul zilei de 8 martie. După am plecat în Egipt. Nu era pentu mine, era pentru taică-su. Am stat o săptămână în Egipt.”, a mai spus mama Deliei Matache.