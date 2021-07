Ce probleme grave de sănătate are mama Deliei. Gina Matache a povestit prin ce a trecut

Mama Deliei Matache are probleme grave de sănătate. Gina Matache a declarat că nu mai are cum să se lupte cu afecțiunea de care suferă.

Ce probleme grave de sănătate are mama Deliei

Gina Matache trece prin clipe de coșmar din cauza problemei de sănătate cu care se confruntă. Mama Deliei a mărturisit că a decis să nu mai ia niciun tratament și să uite de boală.

Mama vedetei are probleme la o mână. Femeia are o boală care nu are leac. Ea suferă de dureri și nu își poate folosi mâna la fel ca pe cealaltă. Femeia a declarat că a oprit orice tratament și nu vrea să se mai lupte cu boala.

Cântăreața spune că vrea să uite de problemele de sănătate și lasă totul în voia lui Dumnezeu, mai ales pentru că nu există leac pentru boala de care suferă.

”Nu mai am cum să lupt, nu mai vreau să mă duc în spitale. Nu mă mai duc, stau acasă liniștită, nu țin niciun tratament și Dumnzeu cu mila, cum o vrea așa face”, a spus mama Deliei.

Ea s-a interesat de tratamente pentru afecțiunea de care suferă, însă în România nu este valabil, dar nici altundeva, în afara de Franța, unde însă, nu este sigură că problema ei poate fi tratată astfel încât să dispară.

”Problema la mână e mai complicată decât credeam noi, nu prea există leac, nu prea avem practică, sunt lucruri puțin studiate. Mi s-a zis că mai mult nu se poate, deci ce poți să înțelegi. Nu există tratament”, a mai spus Gina Matache.

Gina Matache nu își mai poate lua nepoții în brațe

Femeia a mai declarat că reușește să se descurge cu mare dificultate când vine vorba despre sarcini minore. Nu mai poate să gătească, așa că preferă să comande sau să facă mâncare mai rar.

În plus, nu își poate lua nepoții în brațe, din cauza problemei de care suferă.

Gina Matache a fost de curând într-o vacanță alături de Delia și de Oana, spunând că cele două fiice o răsfață și îi propun mereu să meargă cu ele în tot feluri de locuri pentru a avea activități de relaxare.

Recent, femeia s-a operat la glanda tiroidă. După intervenție, ea a vorbit despre profesionalismul de care au dat dovadă medicii.